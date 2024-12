Max Verstappen (27) heeft een veelbewogen seizoen achter de rug met Red Bull Racing. Ook na het winnen van zijn vierde kampioenschap in Las Vegas ging de rumoer door, want Verstappen kende akkefietjes met George Russell en de FIA. Dit is echter nu klaar, want Verstappen zet er een punt achter: "Ben er klaar mee."

Verstappen is er even helemaal klaar mee. De regerend wereldkampioen zal blij zijn dat het seizoen erop zit, want de laatste weken waren de schijnwerpers weer behoorlijk op hem gericht - en niet in positieve zin. Verstappen lag meermaals overhoop met de FIA en kreeg het ook flink aan de stok met Russell. De ruzie tussen de Red Bull- en Mercedes-coureur waren hét onderwerp van gesprek in Abu Dhabi. Verstappen nam geen blad voor de mond en zei voor de camera's van de pers waar het op stond en weigerde zijn mening in te slikken. Maar dat is nu klaar, zo zegt de Limburger. Verstappen zet er een punt achter en wil niet langer praten over de vete tussen hem en Russell.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen wil niet meer praten over Russell

De ruzie tussen Verstappen en Russell is nog niet uitgepraat, maar eerstgenoemde voelt niet langer de behoefte er in de media aandacht aan te schenken. Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi verscheen Verstappen bij de camera van Viaplay en kreeg hij wederom vragen over Russell. Het antwoord van de Nederlander was echter kraakhelder. "Ik wil het er eigenlijk niet meer over hebben. Het is tijdsverspilling", zo klonk het. Reporter Chiel van Koldenhoven ging echter door en probeerde toch wat los te krijgen bij Verstappen over Russell. Maar hij ving bot. Meerdere malen was er een duidelijke "nee" te horen uit de mond van de wereldkampioen.

OOK INTERESSANT: Verstappen over diner in Abu Dhabi: 'Russell heeft dat echt gedaan, ja'

Verstappen is "er klaar mee" en zet punt achter Russell-verhaal

"Nee, we gaan het er niet meer over hebben. Ik ben er klaar mee", zo zette Verstappen een duidelijke punt achter het hele Russell-verhaal. Van Koldenhoven begon vervolgens over de fans en dat zij graag meer zouden willen weten over de ruzie met Russell, maar daar had Verstappen geen boodschap aan. "Ja, en dat interesseert me niet", zei hij. "Ik ga gewoon door - en de mensen dus ook."

Gerelateerd