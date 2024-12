Max Verstappen heeft tegenover de media in Abu Dhabi bevestigd dat de verhalen waar zijn die rondgingen over George Russell aangaande het diner dat de Formule 1-coureurs hadden in aanloop naar het raceweekend. Russell heeft inderdaad een vrije stoel naast Verstappen geweigerd en meegenomen naar de andere kant van de tafel.

Traditiegetrouw gaat de grid gezamenlijk uit eten tijdens het laatste raceweekend van het jaar. Het is doorgaans een gezellige aangelegenheid waarbij de coureurs samen met elkaar het hectische seizoen afsluiten. Donderdag stond er in Abu Dhabi ook weer zo'n diner op het programma en daarbij waren ook Verstappen en Russell aanwezig. De twee kemphanen kunnen elkaar niet uitstaan sinds het raceweekend in Qatar - en die situatie was duidelijk nog niet verbeterd. Russell arriveerde als laatste voor het Abu Dhabi-diner en daardoor waren er nog maar weinig stoelen vrij. Hij had naast Verstappen plaats kunnen nemen, maar weigerde dit. In plaats daarvan pakte hij de stoel op en verplaatste deze naar de andere kant van de tafel. Verstappen heeft dit nu bevestigd.

Verstappen spreekt van "heel gezellig" diner in Abu Dhabi

Na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi verscheen Verstappen voor de camera bij Viaplay en daar ging hij in op het etentje dat hij had met zijn collega-coureurs. "Het etentje was eigenlijk heel gezellig", zo begon hij. "We hebben ook veel gelachen. Je kunt natuurlijk niet met iedereen praten als de tafel zo groot is, maar we hadden het naar ons zin." Verstappen zat richting het uiteinde van de tafel, waar hij gezelschap had van onder meer Franco Colapinto, Lando Norris, Oscar Piastri, Liam Lawson en Yuki Tsunoda.

Russell kon kiezen uit vrije stoelen naast Verstappen

Verstappen arriveerde aan de late kant bij het diner en had dus weinig vrije stoelen om uit te kiezen. "Ik kwam iets later aan, dus toen waren er nog maar drie stoelen", zo vertelt hij. Russell kwam kort daarna binnengelopen en moest dus uit de overige twee stoelen kiezen, die allebei bij Verstappen stonden. "Daarna waren er nog maar twee stoelen, en hij [Russell] was er nog niet. Het was eigenlijk het perfecte moment geweest dat hij daar ging zitten, maar dat is hem niet geworden", zo zegt Verstappen, die hiermee lijkt te insinueren dat hij best met Russell had willen praten als hij naast hem had plaatsgenomen.

Geruchten kloppen: Russell pakte stoel en liep weg

De geruchten dat Russell één van de vrije stoelen naast Verstappen heeft gepakt en vervolgens is weggelopen naar de andere kant van de tafel, zijn waar, zo bevestigt Verstappen. "Hij heeft echt de stoel gepakt...", aldus de regerend wereldkampioen. Russell nam vervolgens plaats aan de andere kant, waar ook Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Charles Leclerc zich bevonden.

So according to @adamcooperF1, apparently at last night's dinner, George was last to arrive, and the other drivers saved him a seat next to Max 😭



He then declined to take the seat and moved his chair elsewhere 💀 pic.twitter.com/DeOLnkDOYD — Verstappen News (@verstappenews) December 6, 2024

