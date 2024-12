Voor Max Verstappen en Oscar Piastri is de Grand Prix van Abu Dhabi met een schermutseling gestart. Het duo kwam elkaar tegen tijdens de eerste bocht, waarbij ze elkaar raakten.

Om klokslag 14:00 uur ging de laatste race van het seizoen van start. Lando Norris vertrok vanaf pole position met teamgenoot Piastri naast zich. Daarachter zaten Carlos Sainz en Verstappen vertrok vanaf P4. Door de schuiver van Verstappen wordt het constructeurskampioenschap dan wel weer interessant. Norris leidt weliswaar, maar met Sainz op P2 en Charles Leclerc op P8 kan de Scuderia nog een realistische gooi doen naar de wereldtitel.

Tijdstraf Verstappen

De wedstrijdleiding heeft zich over de startcrash gebogen en Verstappen een tien seconden-tijdstraf gegeven. Verstappen gaf over de boordradio aan dat het simpelweg wat ongelukkig uitpakte, Piastri was sarcastisch en stelde dat dit echt een beweging van een wereldkampioen was. Ook Valtteri Bottas heeft een tien seconden-straf gekregen en dat was voor zijn botsing met Sergio Pérez. Piastri zelf, staat ook nog onder een vergrootglas, zo tikte hij Franco Colapinto aan, die daardoor een lekke band opliep.