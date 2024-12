Lando Norris heeft de Grand Prix van Abu Dhabi op zijn naam geschreven. De Brit wist op het Yas Marina Circuit in de allerlaatste race van het jaar de concurrentie achter zich te houden. Het team van McLaren heeft beslag gelegd op het constructeurskampioenschap.

Het slotstuk van het Formule 1-seizoen 2024 werd ook dit jaar afgewerkt in Abu Dhabi. Om klokslag 14:00 uur Nederlandse tijd gingen de rode lichten uit boven het Yas Marina Circuit. Met een buitentemperatuur van 27 graden Celsius, was het asfalt opgewarmd tot 32 graden Celsius. De eerste startrij bestond uit Lando Norris en Oscar Piastri. Met Carlos Sainz op P3 en Charles Leclerc veel verder naar achteren op P19, had McLaren uitstekende papieren om het constructeurskampioenschap over de streep te trekken. Om dat kunstje te klaren, mocht Ferrari niet meer dan twintig punten inlopen. Max Verstappen ving de race aan vanaf de vierde stek, met Pierre Gasly als grote verrassing op P5.

Red Bull-drama in de eerste ronde

Lang bleef de Nederlander daar echter niet. Verstappen kwam goed van zijn plek en opende in bocht één direct de aanval op Piastri, maar de twee maakten contact en belandden allebei in een pirouette. Verstappen viel terug naar P11, terwijl de McLaren-coureur achteraan het veld moest aansluiten op de negentiende stek. Het seizoen van Sergio Pérez - en wellicht ook zijn carrière - eindigde in mineur. De Mexicaan belandde in de chaos van de start ook in een spin na contact met Valtteri Bottas, maar wist zijn weg vervolgens niet te vervolgen. Een virtual safety car was het gevolg.

Tien seconden straf voor Verstappen

George Russell was wakker bij de herstart. De Mercedes-coureur ging direct op het gas en nam de vierde plaats over van Nico Hülkenberg. De FIA was er niet lang hierna als de kippen bij om Verstappen een tijdstraf van tien seconden op te leggen voor het moment met Piastri. Een zware straf, aangezien incidenten in de openingsronde van een race doorgaans door de vingers worden gezien. Piastri dacht er het zijne van: "Een actie van een wereldkampioen", zo klonk het. Verstappen noemde het op zijn beurt domme pech over de boordradio. Piastri kreeg vervolgens zelf óók een tijdstraf van tien seconden opgelegd. De Australiër tikte Franco Colapinto op zijn achterwiel, waardoor de Williams-couruer een lekke band op liep. Na een chaotische openingsfase bestond de top vijf uit Norris, Sainz, Gasly, Russell en Hülkenberg.

Inhaalrace Hamilton

Na zeventien ronden was Verstappen teruggeklommen naar de vijfde plaats, maar een deel van het veld was al voor een eerste bandenwissel naar binnen geweest. Lewis Hamilton verreed ondertussen een sterke inhaalrace in zijn allerlaatste optreden voor Mercedes. De zevenvoudig wereldkampioen was niet tevreden over de snelheid van zijn Zilverpijl, maar lag inmiddels wel - met nog een stop te gaan - op de vijfde plaats. Verstappen hing echter nog die tijdstraf van tien seconden boven het hoofd, en zou dus nog een stuk terug gaan vallen.

Kleurloze eindes

Colapinto werd de tweede uitvaller van de dag. Halverwege de race moest de Argentijn zijn Williams terug de garage in laten rollen. Het is voorlopig de laatste race voor een van de grote verrassingen van dit seizoen. Een stoeltje voor 2025, lijkt namelijk niet meer tot de mogelijkheden te behoren. Verstappen hield het opvallend lang vol op de mediums en kwam pas na dertig ronden naar binnen. Na het inlossen van zijn tijdstraf kwam de viervoudig wereldkampioen als elfde weer de baan op, om vervolgens zijn frustratie te uiten: "Kunnen ze er geen twintig seconden van maken? Stomme idioten", zo klonk het.

Valtteri Bottas kreeg in ronde 33 als derde een DNF achter zijn naam. De Fin blokkeerde zijn voorwielen bij het aanremmen na het rechte stuk, waarna hij tegen de langszij komende Kevin Magnussen opreed. Zo komt ook de Formule 1-carrière van Bottas op teleurstellende wijze ten einde. De top vijf bestond op dit punt uit Norris, Sainz, Leclerc, Russell en Gasly.

LAP 31/58



McLaren wint constructeurskampioenschap

In het laatste deel van de race gebeurde er weinig spectaculairs. Norris verreed een foutloze race en kwam als eerste over de streep. Ondanks dat Sainz en Leclerc als tweede en derde binnenkwamen, wist de Brit daarmee het constructeurskampioenschap voor McLaren uit het vuur te slepen. Hamilton en Russell completeerden de top vijf, nadat eerstgenoemde in de allerlaatste ronde nog aan zijn teammaat voorbij ging. De 39-jarige coureur verreed daarmee een indrukwekkende laatste race voor Mercedes, in aanloop naar zijn overstap naar Ferrari. Verstappen eindigde op de zesde plaats.

