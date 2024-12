Lewis Hamilton gaat zondagmiddag om 14:00 uur zijn laatste race voor het team van Mercedes afwerken en de zevenvoudig wereldkampioen vertrekt volgend seizoen natuurlijk naar het team van Ferrari. Van een beetje opschudding is de Britse rijder natuurlijk niet vies, zo blijkt uit zijn outfit die hij gekozen heeft voor de zondag.

De Scuderia beschikt vanaf volgend seizoen over de diensten van zevenvoudig kampioen Hamilton. De Brit was toe aan een verandering van omgeving na elf jaar dienstverband bij Mercedes en dus besloot hij om in de herfst van zijn loopbaan nog eens te gaan snuffelen bij de illustere Italiaanse renstal. Aan het begin van het jaar werd de Formule 1-wereld opgeschud toen Hamilton - die eigenlijk vorig seizoen nog een nieuw contract bij Mercedes tekende - besloot om na dit seizoen bij de Zilverpijlen te vertrekken voor een avontuur in Maranello.

Ferrari-kleuren

Dit weekend rijdt de coureur uit Stevenage zijn allerlaatste rit voor het team van Mercedes na een illustere carrière, waarin hij zes wereldtitels met ze pakte, is het dus na vandaag tijd om afscheid te nemen. Heel erg met zijn gedachten lijkt Hamilton echter niet per se meer bij de Zilverpijlen te zitten. Tijdens zijn allerlaatste race voor de renstal arriveert hij namelijk compleet in het Ferrari-rood op het Yas Marina Circuit. Wil hij daarmee wat zeggen of is het gewoon puur toeval?

Lewis Hamilton weet wat hij doet! De zevenvoudig wereldkampioen arriveert zondag in zijn allerlaatste race voor het team van Mercedes compleet in het Ferrari-rood op het circuit! Toeval of statement? pic.twitter.com/NmB8PEaxGe — GPFans NL (@GPFansNL) December 8, 2024

