Norris pakt pole in Abu Dhabi na spectaculaire slotfase, Verstappen buiten top drie

Lando Norris heeft de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi op P1 afgesloten. Daardoor heeft de Brit pole position veroverd voor de laatste race van het seizoen 2024. Oscar Piastri en Carlos Sainz eindigden verder in de top drie, terwijl Max Verstappen het moest doen met P5.

Voorafgaand aan de kwalificatie was het snel duidelijk geworden dat McLaren de snelste auto had dit weekend. Tijdens de drie trainingen maakte het team indruk, in tegenstelling tot het team waarmee ze strijden om dit titel bij de constructeurs dit weekend: Ferrari. Ook voor Max Verstappen en Red Bull Racing verliepen de trainingen niet fantastisch, terwijl Haas juist weer wel indruk had gemaakt. Dit waren de verhoudingen toen de twintig coureurs begonnen aan de laatste kwalificatie van het seizoen 2024 in het warme en droge Abu Dhabi.

Dramatische Q1 voor Hamilton en Williams

Charles Leclerc begon met een gridstraf van tien plaatsen aan deze kwalificatie, terwijl Alex Albon en Franco Colapinto met vijf plaatsen gridstraf begonnen aan de sessie. De eerste coureur die tijdens Q1 naar buiten ging was Lance Stroll, waarna de rest vanzelf zou volgen. Op de helft van Q1, na de eerste run van de coureurs in de sessie, stond Sainz met een 1:23.487 op P1, voor Verstappen (0.029 seconden), Kevin Magnussen, Piastri en Norris. Haas bleef dus in vorm, want Nico Hülkenberg stond ook nog op P7 op de helft van Q1. Veel coureurs, waaronder twee keer Sergio Pérez, zagen hun rondetijd verwijderd worden vanwege track limits. De tweede keer werd de tijd van Pérez echter weer hersteld. Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Zhou Guanyu, Jack Doohan en Liam Lawson zaten met nog twee minuten te gaan in Q1 in de gevarenzone.

In die laatste twee minuten werd de baan echter ineens heel erg veel sneller, waardoor er nog veel verschuivingen waren. Aan het einde van Q1 zouden Albon (P16), Zhou (P17), Lewis Hamilton (P18), Colapinto (P19) en Doohan (P20) uitgeschakeld worden. Een dramatische sessie dus voor Williams en ook voor Hamilton, die vanaf P18 gaat beginnen aan zijn laatste race voor Mercedes in F1. Achteraf bleek dat Hamilton een paaltje onder zijn voorvleugel had zitten, wat hem veel tijd heeft gekost in zijn laatste vliegende ronde van Q1.

Leclerc klaar na Q2 na verwijderde tijd

In Q2 was het Verstappen zelf die als eerste op de baan te vinden was, iets wat hij eigenlijk altijd wel doet in de tweede kwalificatiesessie. De rest zou niet veel later zijn voorbeeld volgen voor de eerste run in Q2. Na de eerste run in de sessie stond Verstappen met een 1:22.998 op P1, voor Norris, Piastri, Yuki Tsunoda en Sainz. Alonso, Stroll, Magnussen, Bottas en Gasly stonden in de gevarenzone richting de tweede en beslissende run van de coureurs in Q2.

In de slotfase werd de baan wederom veel sneller en zouden er verrassingen volgen. Tsunoda (P11), Lawson (P12), Stroll (P13), Leclerc (P14) en Magnussen (P15) werden uitgeschakeld. Leclerc ging naar P1, maar zijn tijd werd op het moment dat de klok al op nul stond, verwijderd wegens track limits. Magnussen reed geen foutloze ronde en werd daardoor uitgeschakeld, terwijl teamgenoot Hülkenberg wel door zou gaan naar Q3. Bottas zorgde ervoor dat Kick Sauber ook weer eens in de laatste kwalificatiesessie te vinden was.

Chaotische slotfase kwalificatie

Tijdens Q3 was het Hülkenberg die er zin in had en als eerste naar buiten besloot te gaan. De rest volgde snel en zou ook gewoon twee runs in Q3 doen. Tijdens de eerste run kende Verstappen aan het begin van het rechte stuk, vlak voor het einde van zijn rondje, een moment. Hij kon zijn auto net uit de muur houden en bleek opvallend genoeg toch zijn auto op P1 te zetten na zijn eerste run. Verstappen, Norris, Piastri, Sainz, Hülkenberg, Gasly, Alonso, Pérez en Russell was de volgorde na de eerste run. Piastri was de enige waarvan de tijd in eerste instantie werd verwijderd, maar uiteindelijk werd deze tijd toch weer teruggezet.

Daarna was het tijd voor de tweede, laatste en allesbeslissende run van Q3. Wederom werd de baan sneller en werden alle tijden verbeterd. Veel verschillende coureurs stonden zelfs op pole, waaronder Hülkenberg. Uiuiteindelijk bleek het Norris te zijn die met een 1:22.595 op P1 eindigde en pole veroverde, voor teamgenoot Piastri. Sainz, Hülkenberg, Verstappen, Gasly, Russell, Alonso, Bottas en Pérez zou de rest van de top tien zijn.

