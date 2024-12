Charles Leclerc heeft dubbel pech. Hij heeft een flinke gridstraf gekregen voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi en dat is een domper voor de strijd om de constructeurstitel. Nu onthult de Ferrari-coureur dat hij zich ziek voelt door voedselvergiftiging.

Het wereldkampioenschap bij de coureurs is al beslist. Max Verstappen stelde zijn vierde Formule 1-titel veilig in Las Vegas. Red Bull Racing zal echter niet in de prijzen vallen bij de constructeurs. Daar gaat het gevecht tussen McLaren en Ferrari. Het papajakleurige team is naar het Yas Marina Circuit gekomen met 640 punten, 21 meer dan de Italiaanse Scuderia. Leclerc heeft een gridstraf gekregen van 10 posities en dat zal de uitdaging nog groter maken voor Ferrari. De batterij van zijn SF-24 begaf het in de pitbox en dus moest een nieuwe uit de pool worden gebruikt. Het is zijn derde batterij en daarmee overtreedt hij artikel 28.2 van het sportief reglement.

Hele nacht niet geslapen

"Het is allemaal gisteravond begonnen, toen ik voedselvergiftiging heb gekregen", vertelde Leclerc onder de microfoon van F1 TV. Traditiegetrouw organiseerde Lewis Hamilton een etentje met alle coureurs voor de seizoensfinale. Het zou erg ongemakkelijk zijn geweest met Verstappen en George Russell, tussen wie de ruzie rondom de straf in Qatar is geëscaleerd. "Ik heb de hele nacht niet kunnen slapen. Ik ben zo moe, ik wil niks anders dan slapen nu. Het was niet gemakkelijk. Vanochtend dacht ik nog dat ik niet wilde rijden, maar de grote motivatie vandaag was natuurlijk dat ik de eerste vrije training kon doen samen met mijn jongere broertje." Arthur Leclerc maakte zijn F1-debuut als rookie in Vrije Training 1.

Charles vervolgde: "Dat is een droom van ons allebei en van onze familie, die vanaf Monaco hiernaartoe gereisd is, en het werkelijkheid is geworden. Het was een emotioneel moment. Ik moest al vroeg mijn helm op doen [om mijn tranen te verbergen]. Daar ging ik al mis, want toen we de motor opstartte, was er een probleem met de energy store." De Monegask zal dus tien plekken achteruit moeten op zondag. "Dat maakt ons weekend nog veel moeilijker", zo sluit hij af met de strijd om de constructeurstitel in zijn achterhoofd.

