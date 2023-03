Lars Leeftink

Zaterdag 18 maart 2023 17:21

Lando Norris moest er vrijdag in Saoedi-Arabië al aan geloven: zijn eerste motor moest door McLaren vervangen worden. Dit kon zonder straf, maar het is wel de volgende klap voor Norris en zijn team. De start is namelijk alles behalve soepel geweest voor McLaren, dat graag naar voren wil kijken.

In Djedda eindigde Norris tijdens de vrije trainingen op P20, P12 en P7. Vooral tijdens de derde vrije training op zondag leek Norris wel wat beter voor de dag te komen dan op vrijdag. Tijdens de eerste vrije training werd door de FIA bekendgemaakt dat McLaren de ICE, turbo, MGU-H en MGU-K van Norris moest verwisselen. De vraag die meteen gesteld werd is of dit uit noodzaak was en of de vervangen onderdelen nog gebruikt kunnen worden en onderdeel blijven van de pool.

Motorwissel Norris

In gesprek met F1TV laat Norris weten dat het verwisselen van de motoronderdelen alles behalve een voorzorgsmaatregel was. "Nee, ik heb een hele nieuwe motor gekregen. De andere is er klaar mee." Kortom: de onderdelen die McLaren verwisseld heeft zijn voor de rest van het seizoen niet meer bruikbaar. De Brit zal het vanaf nu moeten doen met zijn tweede motor, waardoor hij dichter in de buurt komt van een gridstraf.

McLaren in het middenveld

Norris zit dit jaar met McLaren niet waar hij wil zitten. De Brit, die hoopt ooit een titel te winnen met McLaren en nog een lang contract heeft bij het team, moet momenteel vooral vechten met de teams die in het middenveld zitten. Alfa Romeo, Haas, Williams en AlphaTauri hebben volgens Norris wel een voordeel. Zeker bij Williams ziet hij dat het beter gaat. Met Alpine is de Brit zelfs al geen rekening meer aan het houden. “Alpine staat vooraan in het middenveld en zelfs Williams lijkt veel sneller dan wij. We doen maar het beste met wat we hebben.”