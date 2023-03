Lars Leeftink

Zowel Max Verstappen als Sergio Pérez leken de trainingen op vrijdag en zaterdag goed en zonder problemen doorgekomen te zijn. Toch moesten beide coureurs nu al hun versnellingsbak verwisselen. Na de vrijdag had de Mexicaan het al over 'een probleempje met de auto' waar naar gekeken werd door Red Bull Racing.

De Mexicaan, bezig aan zijn derde seizoen bij Red Bull Racing, eindigde zelf vrijdag op P2 tijdens VT1 en op P3 tijdens VT2. Hij moes het, achter een dominante Verstappen, doen met een rol als 'best of the rest' samen met Fernando Alonso. Tijdens de eerste vrije training werd plotseling bekend dat Red Bull de versnellingsbak van Pérez in zijn geheel had verwisseld voor de sessie, voor het eerst in 2023. Ook zijn control electronics en energy store werden voor het eerst vervangen. Dit leverde hem daarom dan ook geen straf op. Op zaterdag werd vervolgens bekend dat ook Verstappen niet ontkwam aan een nieuwe versnellingsbak.

Geen soepele vrijdag voor Perez

In gesprek met Sky Sports liet Pérez na de vrijdag al weten dat er inderdaad problemen waren. Of dit ook te maken had met de vervangen versnellingsbak, wil of kan de Mexicaan niet zeggen. “We hadden een probleempje met de auto, dat we hopelijk voor morgen kunnen oplossen. Dat brengt ons hopelijk wat meer snelheid. Dan weten we tenminste beter waar de auto staat. Het was vandaag moeilijk om de auto goed aan te voelen. Over het algemeen lijken we sterk, maar de concurrentie staat er zoals verwacht.”

Circuit leren kennen

Pérez liet ook weten dat hij blij is dat hij en het team een beter beeld hebben van de omstandigheden op het circuit. "Ze hebben altijd de neiging om te veranderen. Het was essentieel om het nieuwe gripniveau te leren kennen." De omstandigheden tijdens de eerste en derde vrije training zijn anders in vergelijking met de tweede vrije training, de kwalificatie en de race vanwege het feit dat de laatstgenoemde sessies s' avonds worden verreden en het dan koeler is. Tijdens de derde vrije training was Verstappen weer op P1 te vinden, met bijna een seconde voorsprong op de rest van het veld. Pérez moest het, wederom, doen met P2. Voor nu lijkt Red Bull, ondanks de problemen met de versnellingsbak, de favoriet te zijn voor zaterdag en zondag.