Daar waar er in eerste instantie nog werd gedacht dat de politieke uitingen aan banden waren gelegd binnen de koningsklasse, geeft de Saudi Motorsport Company (SMC) aan dat zij geen problemen ermee hebben als Lewis Hamilton zich van zijn activistische kant laat zien in het land.

De zevenvoudig kampioen vertelde tijdens de persconferentie op donderdag nog dat hij zich niet helemaal op zijn gemak voelt om in het Midden-Oosten te racen, nadat ook andere coureurs hun zorgen hadden geuit. De mensenrechten zijn nog altijd een heet hangijzer en de verwachting was dat het land liever niet zou willen dat daarover gesproken werd. SMC-voorzitter prins Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al-Faisal legt bij Motorsportweek uit dat hij de Brit geen strobreedte in de weg zal leggen.

Wederzijds respect

"We willen dat iedereen zich uitspreekt. We hebben niets tegen iemands mening. Omdat we hun meningen respecteren, vragen we hen ook om onze cultuur te respecteren. We proberen Hamilton niet te dwingen of tegen te houden om te zeggen wat hij wil zeggen, of te dragen wat hij wil dragen", zo legt de prins uit.

Volgens de voorzitter gaat het dus om wederzijds respect en daarin laat hij Hamilton vrij: "Als hij denkt dat dit iets goeds is, en hij wil erover spreken, dan is dat zijn recht en dat respecteren we. En hetzelfde, we hebben een cultuur, we hebben tradities en we hebben wetten hier in Saoedi-Arabië. Als we naar andere landen gaan, respecteren we hun wetten en tradities. Mensen die naar Saoedi-Arabië komen kunnen hun mening geven, maar ze moeten weten dat wij onze wetten en onze cultuur hebben. Het is dus een wederzijds respect."

'We willen niemand veranderen'

Hamilton strijdt voor inclusiviteit en precies dat punt verwerpt het land, maar desondanks wil prins Khalid Hamilton niet beletten in het uitspreken van zijn mening. "We willen niemand veranderen, en we verwachten niet dat Lewis verandert, net zo min dat mensen niet moeten verwachten dat wij gaan veranderen. We moeten onze verschillen begrijpen en respecteren en daarom vinden wij dit prima", aldus Prins Khalid.