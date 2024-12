Verstappen breekt een lans voor Pérez: "Dat heeft Sergio niet geholpen"

Max Verstappen heeft een lans gebroken voor Sergio Pérez. De Mexicaan kent een erg zwaai seizoen, maar volgens de viervoudig wereldkampioen is de RB20 ook allesbehalve een makkelijk te besturen auto.

Is Sergio Pérez bezig aan zijn laatste weekend in de Formule 1, of niet? De tijd zal het leren. Kijkend naar de prestaties lijkt het meer dan gerechtvaardigd voor Red Bull Racing om te breken met de Mexicaan, maar zelf blijft hij bij hoog en laag beweren dat hij volgend jaar gewoon nog van de partij is. Max Verstappen heeft nu ook een lans gebroken voor zijn teammaat, want de RB20 zou ook allesbehalve een makkelijke auto zijn.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Mexicaanse media weten het zeker: 'Pérez gaat niet door bij Red Bull na 2024'

Lastig te besturen

"Ja, dat is heel moeilijk te zeggen", antwoordt Verstappen tijdens de persconferentie in Abu Dhabi op de vraag waarom Pérez het zo lastig heeft. "Onze auto was vanaf het begin al niet de makkelijkste om te besturen. We waren aan het begin nog steeds dominant, maar ik denk dat de auto toen nog moeilijker werd om te besturen met wat upgrades. Niet alleen voor mij, maar ik denk nog meer voor 'Checo' vanwege zijn rijstijl. En ja, als anderen dan dichterbij komen, maakt elk klein detail een enorm verschil in de resultaten of waar je kwalificeert. Want als je niet goed kwalificeert, zit je middenin het veld, en dan kan het misgaan. Van mijn kant is het heel moeilijk om voor hem te zeggen waarom de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan. Ik kan je echter vertellen dat onze auto, zeker in het midden van het seizoen, een beetje alle kanten op is gegaan."

OOK INTERESSANT: Vader Pérez stelt ultimatum aan media: 'Maandag kom ik met een lijst liegende journalisten'

Niks negatiefs

"Zelfs voor ons wat het gewoon heel moeilijk om te vinden welke kant we op moesten", vervolgde de Nederlander. "En dat hielp 'Checo' ook niet. Ik moet zeggen dat hij altijd een geweldige teamplayer is geweest en ik heb altijd genoten van de samenwerking met hem bij elke Grand Prix, zelfs toen het ons tegenzat. Hij was er altijd om dingen te proberen en het best mogelijke resultaat eruit te slepen. Ik heb niks negatiefs over hem te zeggen. We kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden. Natuurlijk is het niet leuk om te zien dat hij moeite heeft met het behalen van resultaten, voor het team ook niet, maar ik denk ook dat het team altijd zijn uiterste best heeft gedaan en altijd heeft geprobeerd hem zo goed mogelijk te ondersteunen, om er het beste uit te halen. Helaas is dat niet altijd gebeurd."

Gerelateerd