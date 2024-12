Russell wijst naar 'respectloze' Verstappen: 'Hij kan absoluut niet met tegenslagen omgaan'

George Russell heeft nu ook van zich laten horen na alle kritiek van Max Verstappen. De Mercedes-coureur stelt dat Verstappen door de jaren heen iedereen heeft 'gepest', maar dat hij dit niet accepteert.

De drievoudig racewinnaar 'naaide' Verstappen in Qatar een straf aan, zo vond de Nederlander. Verstappen was tijdens de kwalificatie in zijn afkoelrondje, daar waar Russell juist zijn banden aan het opwarmen was. De Mercedes-coureur zette echter aan en kwam bijna tegen de RB20 van de viervoudig kampioen aan en stelde dat de Nederlander wel erg gevaarlijk bezig was. De stewards waren dat met hem eens en deelde voor het eerst sinds jaren een gridstraf van één plek uit en Verstappen was van mening dat hem vooral een straf werd aangenaaid.

'Iedereen wordt al jaren gepest door Max'

De Mercedes-coureur heeft deze week een aantal reacties van Verstappen over hem voorbij zien komen en legt bij The Race uit: "Ik ga hier niet zitten en het accepteren. Mensen worden al jaren door Max gepest. Je kunt zijn rijvaardigheden niet in twijfel trekken, maar hij kan absoluut niet omgaan met tegenslagen." De Brit doelt dan op de straf die Verstappen kreeg, waar de Nederlander toch aardig over verbolgen was. Ter voorbeeld wijst Russell naar het 2021-seizoen. "Wanneer er iets tegen hem ingaat – Djedda 2021, Brazilië 2021 – haalt hij uit. Boedapest dit jaar, de allereerste race waarin de auto niet dominant was, botste hij tegen Lewis [Hamilton red], en gaf hij zijn team een veeg uit de pan", zo somt Russell op.

Verstappen gaf eerder op de persconferentie in Abu Dhabi aan dat hij nog altijd achter zijn woorden staat en dat vooral de 'gespleten persoonlijkheid' bij de Brit opvalt. Zo is Russell voor de camera een schappelijk persoon, maar zou hij zich in de kamer van de stewards heel anders opstellen.

