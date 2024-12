Verstappen nog niet klaar met Russell: "Eigenlijk heel schokkend wat er gebeurde"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen benadrukt in Abu Dhabi dat zijn kritiek op George Russell in Qatar, niet zomaar uit de lucht is gegrepen. De Nederlander bevestigt dat hij elk woord over de Mercedes-coureur meent en dat het gedrag van Russell echt niet door de beugel kon.

Russell was in Qatar degene die zondag vanaf pole position mocht beginnen, nadat hij op zaterdag ervoor had gezorgd dat Verstappen een gridstraf kreeg. De aanleiding hier naartoe was alleen wel wat twijfelachtig. Zo zorgde voormalig wedstrijdleider Niels Wittich er eerder dit jaar voor dat coureurs een minimale rondetijd moesten rijden tijdens hun opwarm- of afkoelrondje. Daar voldeden overigens weinig coureurs aan, want de overtredingen stroomden de afgelopen maanden binnen. Er werd welgeteld nul straffen ervoor uitgedeeld, behalve dan afgelopen zaterdag in Qatar, bij Verstappen.

Verstappen witheet in Qatar

De reden hiervoor was volgens de stewards dat Verstappen zijn collega hinderde, ondanks dat het slechts om een opwarmronde ging. Voor de Nederlander waren vooral de twee gezichten van Russell de grote boosdoener. De viervoudig kampioen wees bij Viaplay naar een coureur die voor de camera erg leuk en lief deed, maar in de kamer van de stewards een heel ander persoon werd, die hem - in zijn ogen - dus een straf 'aannaaide'.

Verstappen: 'Heb nergens spijt van en meen alles wat ik zei'

Op de persconferentie in Abu Dhabi legt Verstappen uit dat hij nog altijd achter zijn woorden staat. "Ik heb nergens spijt van, want ik meende alles wat ik zei. Als ik het opnieuw moest doen, zou ik misschien zelfs meer hebben gezegd. Gezien de uitkomst van de race-uitslag kan ik nog steeds niet geloven dat iemand zich zo kan gedragen in de kamer van de stewards. Voor mij was dat zo onacceptabel, want we zijn allemaal coureurs, we hebben veel respect voor elkaar. We sporten zelfs samen, reizen samen, en natuurlijk heb je momenten dat je elkaar tegenkomt, crasht of wat dan ook, en dan ben je niet blij. In mijn hele carrière heb ik nog nooit meegemaakt wat ik in de stewardskamer in Qatar heb meegemaakt, en voor mij was dat echt onacceptabel."

Actie Russell was 'niet leuk en eigenlijk heel schokkend'

Het feit dat Russell als directeur van de GPDA (rijdersvakbond) door het leven gaat, staat los van de opmerkingen die Verstappen maakte: "Het heeft niets te maken met het feit dat hij de directeur van de GPDA is, ik had gewoon nooit verwacht dat iemand zo actief zou proberen om iemand een straf aan te smeren, en ook nog liegen over wat ik aan het doen was. Maar het had duidelijk invloed op hen. Het was gewoon niet leuk en eigenlijk heel schokkend wat er gebeurde."

