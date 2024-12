Volgens Yuki Tsunoda zijn er geen redenen, waarom hij niet naar voren zou kunnen worden geschoven als Red Bull-coureur. De Japanner zit samen met teamgenoot Liam Lawson te mikken op het zitje van Sergio Pérez bij Red Bull Racing en verklaart bij MotorsportWeek in Abu Dhabi dat hij de volgende in de rij is die een kans moet krijgen.

Het is nog altijd niet duidelijk wie komend seizoen als teamgenoot van Max Verstappen door het leven gaat. Teambaas Christian Horner heeft al te kennen gegeven dat hij de keuze laat aan 'Checo' die nog altijd mag genieten van een overeenkomst dat hem tot en met 2025 bij Red Bull houdt. De prestaties van het afgelopen jaar zijn echter niet om over naar huis te schrijven en dus zijn er inmiddels ook andere gegadigden die zich hebben gemeld voor het stoeltje. Zo ook Tsunoda, die dit jaar voor het eerst werd genoemd voor het zitje bij Red Bull Racing. In Qatar verklaarde Helmut Marko ook dat de Japanner in de gaten wordt gehouden, maar dat de consistentie hier en daar ontbreekt. Desalniettemin vindt Tsunoda dat zijn tijd is aangebroken.

Tsunoda heeft Ricciardo verslagen

"Vergeleken met wat ik dit jaar heb gedaan, is het vrij duidelijk dat ik een kans zou moeten krijgen. Maar ik weet het niet, het is aan hen [Red Bull red.]. Het is Formule 1, een van de meest politieke sporten, en alles kan gebeuren", opent Tsunoda. De race in Abu Dhabi wordt belangrijk, maar is voor hem niet anders dan anders. "Ik weet zeker dat de laatste race hier behoorlijk belangrijk is. Maar voor mij voelt het alsof elke race tot nu toe heel belangrijk is geweest. Want vanaf de eerste race, als ik Daniel [Ricciardo] niet had verslagen, zou ik nu degene zijn die op de bank zou zitten."

Tsunoda zou verrast zijn als Lawson promotie krijgt

De kans is aanwezig dat Lawson de nieuwe teamgenoot wordt van Verstappen. "Ik zou verrast zijn, maar achteraf gezien, niet echt verrast. Laten we zien wie die plek krijgt. Afhankelijk van wie de coureur is, zou ik verrast kunnen zijn, maar… ik weet het niet. Er gaan gewoon veel geruchten rond, en het is moeilijk te voorspellen wat ze denken", gaat Tsunoda verder.

Banden met Honda

Tsunoda werd als protegé van Honda bij het zusterteam van Red Bull geplaatst. In 2026 gaat het merk door als motorleverancier van Aston Martin. Op de vraag of hij Red Bull zou verlaten bij het uitblijven van een promotie, reageert Tsunoda: "In ieder geval houd ik van Red Bull en ben ik blij om met hen door te gaan, maar het hangt af van wat zij denken. Het hangt altijd af van wat zij denken. Om eerlijk te zijn, is het voor mij niet echt duidelijk wat ze willen. Maar als coureur kan ik niet alleen op hen blijven vertrouwen. Vooral omdat er veel gepraat is. Het is dus altijd goed om iets, een optie, te hebben, maar tot nu toe ben ik niet per se actief op zoek, om eerlijk te zijn." Toch voorziet hij geen problemen met zijn banden met Honda. "Ik denk niet dat de reden waarom ze me niet bij Red Bull willen hebben, of wat dan ook, te maken heeft met de situatie tussen Honda en Aston [Martin], eerlijk gezegd vanuit mijn perspectief. Als dat wel zo zou zijn, zou het niet echt logisch zijn", aldus Tsunoda.