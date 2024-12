De FIA heeft aangekondigd wie er bij de persconferenties aanwezig zullen zien voor de F1 Grand Prix van Abu Dhabi. De laatste wedstrijd van het seizoen op het Yas Marina Circuit wordt aankomende zondag verreden.

De Formule 1 racet al sinds 2009 in Abu Dhabi en werd na Bahrein het tweede land in het Midden-Oosten om een Grand Prix te mogen organiseren. Sebastian Vettel won de eerste editie, toen de titel al naar Brawn GP-coureur Jenson Button was gegaan, maar toen hij de tweede race in Abu Dhabi won, sleepte hij ook meteen de wereldtitel van 2010 binnen. Red Bull Racing heeft van alle teams het vaakst gewonnen op het Yas Marina Circuit. Vettel won opnieuw in 2013, voordat Max Verstappen van 2020 tot en met 2023 vier keer achter elkaar won. De Limburger kan er dit weekend vijf op een rij van maken. Lewis Hamilton is de meest succesvolle coureur hier met zeges in 2011, 2014, 2016, 2018 en 2019.

Persconferentieschema

Hamilton is door de FIA uitgenodigd om bij de persconferentie aanwezig te zijn. Het wordt zijn laatste race bij Mercedes, voordat hij naar Ferrari gaat als opvolger van Carlos Sainz, die bij hem zal aanschuiven. Ook Oscar Piastri is erbij voor de eerste praatjes. Een half uur later zijn Franco Colapinto, Nico Hülkenberg en Verstappen aan de beurt. Zoals altijd wordt er tussen de vrije trainingen op de vrijdag nog een persconferentie gedaan met een aantal teambazen. Dit keer zullen de vragen gesteld worden aan Mattia Binotto van Kick Sauber, Christian Horner van Red Bull en Andrea Stella van McLaren.

Donderdag 5 december 11:30 uur Nederlandse tijd Lewis Hamilton Mercedes Oscar Piastri McLaren Carlos Sainz Ferrari

Donderdag 5 december 12:00 uur Nederlandse tijd Franco Colapinto Williams Nico Hülkenberg Haas Max Verstappen Red Bull

Vrijdag 6 december 12:30 uur Nederlandse tijd Mattia Binotto Kick Sauber Christian Horner Red Bull Andrea Stella McLaren

