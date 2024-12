Hamilton: "Weinig hoop" op positief Mercedes-afscheid in Abu Dhabi

Het lijkt er op dat de meest succesvolle samenwerking uit de geschiedenis van de Formule 1 met een domper zal aflopen. Lewis Hamilton denkt niet dat zijn twaalf jaar bij Mercedes met een hoogtepunt zal aflopen deze zondag, wanneer de Grand Prix van Abu Dhabi plaatsvindt. Hamilton won zes coureurs- en acht constructeurskampioenschappen, en pakte maar liefst 82 zeges met Mercedes-gereedschap.

Zelfs Michael Schumacher en Ferrari zijn als combinatie niet opgewassen tegen de statistische dominantie van Hamilton-Mercedes. De Brit maakte in 2013 de overstap van McLaren, en zal twaalf jaar later naar Ferrari verkassen, waar hij zijn jongensdroom zal waarmaken. Hamilton wist de afgelopen twee seizoenen bij Mercedes geen Grand Prix te winnen, hetgeen dit seizoen veranderde, maar toch is het geen ouderwets Hamilton-seizoen geweest. Op zondag in Qatar had de 39-jarige coureur opnieuw een ondermaatse race. Hij maakte een valse start, kreeg een lekke band en een drive through penalty, en vertrok zonder punten van het Lusail International Circuit.

De 246e en laatste race voor Mercedes

Op 8 december zal men voor de laatste keer Lewis Hamilton achter het stuur zien kruipen van een Mercedes Formule 1-auto. Alle ogen zullen op de veteraan gericht zijn, maar hij denkt zelf geen goede zaken te gaan doen te midden van een mindere periode van zijn seizoen. "Ik denk niet dat we met een hoogtepunt gaan eindigen," vertelde Hamilton aan Motorsport.com na afloop van de Grand Prix van Qatar. "Het komt [in Abu Dhabi] tot een einde, het enige wat daar belangrijk is, is hoe we daar verschijnen. We moeten ons uiterste best blijven doen. Ik verwacht niet dat het een veel beter weekend wordt dan de afgelopen weekenden, maar natuurlijk probeer ik dat wel."

Met weinig hoop naar de VAE

In vier van de laatste negen Grands Prix haalde Hamilton Q3 van de kwalificatie niet. In Las Vegas liet de veteraan zien waar hij nog steeds toe in staat is, toen hij van de tiende startplek met gemak naar de tweede plek optrok. Hij denkt echter niet dezelfde soort vorm te kunnen tonen op het Yas Marina, waar hij in 2021 de titanenstrijd van Max Verstappen op de valreep verloor. "Ik ga met weinig hoop [de Grand Prix] in, maar misschien behalen we een beter resultaat. Heel veel verschil maakt het niet. [De afgelopen periode] was een achtbaan aan emoties. Ik ben nu gewoon dankbaar dat ik hier sta en dat het oké met me gaat. Ik heb in mijn leven goede en slechte races gehad, maar niet heel veel slechte."

