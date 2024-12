Verstappen: 'Het kan me niet schelen, ik zal het je vertellen'

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over de Britse hetze die er tegen hem heerst dit seizoen. De Nederlander werd vaak in de media onder vuur genomen voor zijn manier van vechten tegen Lando Norris, maar daar laat hij zich niet door afschrikken. "Ik moest gewoon lachen om wat er werd gezegd", zo stelt hij.

Het is Verstappen niet vreemd dat hij extra onder vuur wordt genomen in de Britse pers. Het gebeurde hem al in 2021, toen hij een heftige titelstrijd uitvocht met Lewis Hamilton. Dit jaar overkwam het hem weer toen hij zij aan zij kwam te rijden met Norris, wederom een coureur van Britse komaf. De pers in Groot-Brittannië kan genadeloos zijn, zo weet ook Verstappen. De Red Bull-coureur werd van alle kanten onder vuur genomen. Zelf vindt hij dat niet helemaal eerlijk. "Het probleem in de Formule 1 is dat 80 tot 85 procent van de media Brits is. En ik vond dat sommige dingen die over mij geschreven werden niet eerlijk waren", zo zegt hij tegen PA.

Artikel gaat verder onder video

BBC: 'Er komt nog meer naar buiten over ruzie Verstappen en Russell'Lees meer

Verstappen "moest lachen" om wat er werd gezegd

Verstappen zegt "absoluut het gevoel" te hebben dat "er sprake is van vooringenomenheid" bij de Britse pers. Het is niet perse één journalist, zender of krant die hij dat kwalijk neemt. "Ik ga hier niet zitten en één omroeper eruit pikken, maar ik moest gewoon lachen om wat er werd gezegd. Dan dacht ik 'whatever'." Daarnaast jaagt Verstappen soms de mensen tegen zich in het harnas door op camera te zeggen wat hij denkt. Ook dat is hij niet van plan te veranderen. "Zij zijn degenen die bij de microfoon staan. Ik spreek me uit. Het kan me niet schelen. Als ik het ergens niet mee eens ben, zal ik het je vertellen."

Verstappen denkt dat sommigen hem nooit zullen begrijpen

Hij vervolgt: “Op het circuit zet ik alles op het spel. Ik ga niet terugkrabbelen. Ik wil winnen. Dat moet het eindresultaat zijn. Sommige mensen bekritiseren me daarvoor. Maar de meesten van hen hebben geen kampioensmentaliteit, dus ze begrijpen het niet en zullen dat soort aanpak nooit begrijpen.”

Met Leclerc zou het minder een probleem zijn

Op de vraag of hij denkt dat vooringenomenheid nog een keer zal veranderen, antwoordt Verstappen: Het hangt er erg van af of je tegen een Britse coureur vecht. Als ik bijvoorbeeld tegen Charles (Leclerc) zou vechten, zou het veel minder een probleem zijn."

Gerelateerd