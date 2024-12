Als donderslag bij heldere hemel werd maandag bekend dat Esteban Ocon het seizoen niet gaat afmaken bij Alpine, maar dat Jack Doohan komend weekend de Franse bolide gaat besturen. Het opent de deur voor Ocon om na de race in Abu Dhabi voor Haas te gaan testen, maar waarom laat Alpine Ocon nu al gaan?

Aan het einde van 2024 komt er een punt achter de samenwerking tussen Ocon en Alpine. De Fransman sloot in 2020 aan bij de renstal uit Enstone, dat destijds nog onder de noemer Renault opereerde. Uiteindelijk koos Ocon voor komend seizoen het team van Haas, waar hij onder leiding van Ayao Komatsu en samen met Oliver Bearman de Amerikaanse wagen vooruit gaan stuwen.

Alpine wilde Ocon kans voor Haas niet ontnemen

Formule 1-journalist Lawrence Barretto onthult op Formula1.com dat er al weken discussies zijn over de status van Ocon en of hij überhaupt na het seizoen mag testen voor zijn nieuwe team. Carlos Sainz krijgt bijvoorbeeld die goedkeuring vanuit Ferrari, maar Mercedes kan niet hetzelfde bieden aan Lewis Hamilton. Bij Alpine wilde men Ocon de kans niet ontnemen, maar de test zou dan in een volledig witte overall moeten plaatsvinden, zodat er geen conflict komt met de sponsoren.

Dat Ocon eerder vertrekt, heeft wellicht ook wel met de resultaten te maken. Zo haalde de enkelvoudig racewinnaar in Brazilië nog een knappe tweede plek over de streep, maar zag hij in Las Vegas als zeventiende de finishlijn. Tijdens de kwalificatie geloofde de Fransman nog in een probleem met zijn wagen, waardoor hij teamgenoot Pierre Gasly niet kon evenaren. Bronnen melden aan Barretto dat Alpine de wagen uitgebreid heeft onderzocht, maar dat de wagens van de teamgenoten identiek waren. "Het is onwaarschijnlijk dat Alpine Ocon een auto zou geven die minder goed is dan die van Gasly, maar dat betekent niet dat Ocon niet het gevoel kon hebben dat er iets mis was. Het is waarschijnlijker dat de relatie tussen het team en de coureur gespannen raakte sinds het nieuws naar buiten kwam dat hij aan het einde van het seizoen zou vertrekken", schrijft de Brit.

Zat Ocon al met zijn hoofd bij Haas?

De suggestie wordt gewekt dat Ocon wellicht al bij Alpine rekening hield met zijn nieuwe avontuur. De Franse ploeg bezet momenteel met 59 punten de zesde plek in het klassement, Haas zit daar slechts 5 punten achter op de zevende positie. Ocon is een professional en er is geenszins bewijs dat de Fransman zijn huidige ploeg opzettelijk zou benadelen, maar helemaal los van elkaar kan het ook niet worden gezien.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 640 punten 2. Ferrari 619 punten 3. Red Bull Racing 581 punten 4. Mercedes 446 punten 5. Aston Martin 92 punten 6. Alpine 59 punten 7. Haas 54 punten 8. RB 46 punten 9. Williams 17 punten 10. Kick Sauber 4 punten

