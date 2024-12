Wat al sinds zondag in de lucht hing, heeft het Franse Alpine zojuist bevestigd: Esteban Ocon heeft zijn laatste race voor de renstal gereden, want Jack Doohan zal het weekend in Abu Dhabi gaan rijden.

Ocon hintte na afloop van de race in Qatar al op een vroegtijdig afscheid bij Alpine. "Ik wil de jongens bedanken voor hun inzet in deze race, maar ook voor hun inzet het hele jaar. Dat is belangrijk voor me, dat ik ze heb zien pushen. Dat wilde ik even zeggen. Over Abu Dhabi heb ik niet veel te zeggen", zo verklaarde de enkelvoudig racewinnaar bij F1TV. Ook teambaas Oliver Oakes wilde er uiteindelijk niets over kwijt, wel vertelde hij dat het plan was om Ocon te laten rijden in Abu Dhabi.

Artikel gaat verder onder video

Doohan rijdt laatste raceweekend in zitje Ocon

Daar komt nu echter verandering in, want het Franse team meldt dat Doohan aankomend weekend de seizoensafsluiter gaan rijden. Doohan is al bevestigd voor komend seizoen naast Pierre Gasly, maar krijgt dus zijn officiële debuut in Abu Dhabi. Als reden hiervoor wijst Alpine naar de overstap van Ocon naar Haas. De Fransman heeft toestemming gekregen om na het weekend in Abu Dhabi al direct te gaan testen voor het Amerikaanse team en als onderdeel van dit plan, is Doohan voor het laatste raceweekend naar voren geschoven.

TEAM STATEMENT​@jackdoohan33 will race at the #AbuDhabiGP in place of Esteban Ocon pic.twitter.com/EcdCZrZTJA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2024

Gerelateerd