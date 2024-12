De FIA had het afgelopen weekend de handen vol aan de coureurs op de baan en ook na afloop moesten er nog een aantal knopen worden doorgehakt. Oscar Piastri en Sergio Pérez lagen nog onder het vergrootglas en daar heeft het motorsportorgaan nu over besloten.

De Grand Prix van Qatar werd een race waarin het zweet ongetwijfeld op het voorhoofd van de stewards in de kamer van de wedstrijdleiding was verschenen. Om de haverklap moest de leiding van de race wel anticiperen op iets dat er op de baan gebeurde en er werden grote aantallen straffen uitgedeeld aan de rijders. De tien seconden straffen, stop and go-penalty's en drive throughs vlogen je om de oren en ook na afloop van de 23e race van dit seizoen moest men nog een aantal knopen doorhokken over eventuele straffen.

Artikel gaat verder onder video

Piastri

Het eerste geval waar men zich over diende te buigen, was Piastri. Nog voor het aanvangen van de race baarde de Australiër opzien door na zijn eerste opwarmronde de pitstraat op een vrij onlogische wijze, waarbij hij Lewis Hamilton gevaarlijk inhaalde én over de doorgetrokken witte streep van de pit entry ging. Meteen liet de wedstrijdleiding weten dat het incident na de race besproken en onderzocht zou gaan worden. Dat is gebeurd: Piastri komt er vanaf met een waarschuwing.

Pérez

Ook Pérez, die zijn race vroegtijdig ten einde zag komen, moest op het matje verschijnen na afloop. Hij zou gevaarlijk over de baan teruggekeerd zijn richting verkeer nadat hij een spin meemaakte. Na het uitgebreid bekeken te hebben van de beelden, is men bij de FIA tot de conclusie gekomen dat Pérez dat het gevaarlijk ogende moment ontstond door de falende koppeling van de Red Bull-coureur, waardoor hij geen schuld betrof: no further action.

De FIA heeft uitspraken gedaan over vermeende overtredingen van Pérez en Piastri! pic.twitter.com/1bQRYRnQJG — GPFans NL (@GPFansNL) December 1, 2024

Gerelateerd