Remy Ramjiawan

Zaterdag 18 maart 2023 10:23

Carlos Sainz moet toegeven dat hij enigszins verbaasd is dat de Italiaanse media een heel ander beeld schetst van Ferrari, dan hoe hij het zelf ervaart. De afgelopen weken bracht de Italiaanse pers naar buiten dat het binnen de renstal zou rommelen, maar Sainz ziet niets van dat alles.

Ferrari beleefde een moeilijk openingsweekend van het Formule 1-seizoen met Charles Leclerc die zich terugtrok door een motorprobleem, terwijl Sainz worstelde met hoge bandenslijtage en als vierde eindigde - 48 seconden achter racewinnaar Max Verstappen. Na zijn problemen kreeg Leclerc een gridstraf van tien plaatsen, omdat hij een derde exemplaar van de control electronics had laten inbouwen, terwijl bij beide coureurs een nieuwe verbrandingsmotoren is gemonteerd. Dat laatste is zonder straf, omdat het binnen de voorgeschreven limieten van het seizoen valt.

Rumoer bij Ferrari

Achter de schermen zou het onrust zijn bij de Scuderia en teambaas Frédéric Vasseur zou nog niet helemaal op zijn plek zitten. Sainz, die inmiddels aan zijn derde jaar bij het team uit Maranello is begonnen, begrijpt niet waar de berichtgeving vandaan komt en schaart zich daarmee achter teamgenoot Leclerc, die eerder al zei dat 90 procent van de geruchten ongegrond waren.

Op de vraag hoe de stemming binnen het team is, zei Sainz: "Het is een stuk beter dan hoe het nieuws het laat klinken. Want als je terugkijkt op deze laatste week en hoeveel geruchten er zijn geweest, dan lijkt het alsof het niet een geweldige plek is om te zijn op dit moment. Maar ik kan je vertellen dat het voor ons zo duidelijk is wat we moeten verbeteren, hoe we dat moeten doen en wat de doelstellingen zijn op korte, middellange en lange termijn en dat ik eigenlijk heel verbaasd ben hoe sommige mensen thuis hebben geprobeerd om het team een beetje te destabiliseren."

Charles Leclerc

'Slechts één race achter de rug'

Vooral de Italiaanse pers heeft uitgesproken dat er een crisis is bij de Scuderia, maar dat vindt Sainz te voorbarig. "Sommigen noemen het een 'crisis'. We hebben pas één race gereden. Het is onmogelijk om de prestaties in deze race te beoordelen." Hij heeft dan ook goed nieuws voor de Tifosi: "Wij zijn de eersten die niet blij zijn met hoe deze eerste race is verlopen en wij zitten er het meest mee. Wij zijn er het meest door geraakt en we gaan zoveel mogelijk proberen om het te verbeteren."