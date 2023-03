Remy Ramjiawan

Vrijdag 17 maart 2023 07:58

Charles Leclerc heeft beweerd dat 90 procent van de geruchten rondom Ferrari onwaar zijn, in de nasleep van een rampzalige opening van het Formule 1-seizoen. Ferrari had moeite om de snelheid van Red Bull te evenaren tijdens de Grand Prix van Bahrein, ondanks dat het een vergelijkbare snelheid liet zien in de kwalificatie.

Een deel van de opgelopen achterstand in Sakhir was te wijten aan de hoge bandenslijtage, waardoor de coureurs van de Scuderia veel bezig waren met het bandenmanagement. Voor Leclerc was een elektronisch probleem dat zijn race de das om deed en Carlos Sainz kon simpelweg niet op snelheid komen, omdat hij op het rubber moest letten. Ondanks dat het team een nogal rommelige start van het seizoen kent, heeft Leclerc nog altijd vertrouwen in een goede afloop.

Artikel gaat verder onder video

'Weet niet waar het vandaan komt'

In de nasleep van het teleurstellende weekend, gingen de Italiaanse media in overdrive om te suggereren dat er conflicten waren tussen het personeel en dat Leclerc een ontmoeting had met Ferrari-president John Elkann om garanties te krijgen over de toekomstige richting van het team. Gevraagd naar deze ontmoeting, zegt Leclerc: "Dit is absoluut niet waar. Er zijn heel veel geruchten rondom het team geweest, die dit keer, voor 90 procent ongegrond waren. Ik weet niet waar het vandaan komt en om eerlijk te zijn, wil ik ook geen energie steken in het uitzoeken waar het vandaan komt. We moeten er gewoon mee bezig zijn en ons concentreren."

Iedereen staat nog steeds achter ons'

Daar waar Ferrari vorig jaar sterk begon en naarmate het seizoen vorderde wat wegviel, hoopt Leclerc dit jaar dat het precies andersom zal gaan lopen. Na de minder succesvolle start van het team in het huidige seizoen, voegde Leclerc eraan toe: "Ik zag natuurlijk die geruchten, en toen ging ik naar Maranello. Eerst had ik zoiets van: ik weet niet zeker hoe het team erop gaat reageren. Maar toen hadden we een vergadering met het hele team, met alle Ferrari-medewerkers, en ik was echt verrast. Iedereen staat er volledig achter en is nog steeds positief, wat geweldig is. We moeten allemaal in dezelfde richting duwen, zoals ik al zei, dit is het belangrijkste voor mij."