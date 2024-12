De chaotische F1 Grand Prix van Qatar zorgde voor veel veranderingen in het kampioenschap bij zowel de coureurs als constructeurs. De stand van zaken in allebei de kampioenschappen richting het slotweekend in Abu Dhabi.

Het was Max Verstappen die, ondanks een paar virtual safety cars en drie safety cars, de race zou winnen nadat hij bij de start al George Russell in had gehaald. Russell eindigde op P4 dankzij een slechte pitstop. Charles Leclerc kwam op P2 terecht, voor Oscar Piastri. Pierre Gasly, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Zhou Guanyu, Kevin Magnussen en Lando Norris scoorden ook punten. Voor Zhou en Kick Sauber was het voor het eerst in 2024 dat ze punten scoorden.

Coureursklassement

Bij de coureurs liep Leclerc dus dertien punten in op Norris voor P2 in het kampioenschap, terwijl Piastri P3 steviger in handen heeft en tien punten uit is gelopen van Sainz. Russell staat nu steviger op P6, terwijl Gasly van P13 naar P11 gaat door tien punten te scoren dit weekend. Zhou Guanyu scoorde zijn eerste punten van het seizoen en staat nu twintigste, boven teamgenoot Valtteri Bottas en Liam Lawson.

Coureur Aantal punten 1. Max Verstappen 429 punten 2. Lando Norris 349 punten 3. Charles Leclerc 341 punten 4. Oscar Piastri 291 punten 5. Carlos Sainz 272 punten 6. George Russell 235 punten 7. Lewis Hamilton 211 punten 8. Sergio Pérez 152 punten 9. Fernando Alonso 68 punten 10. Nico Hülkenberg 37 punten 11. Pierre Gasly 36 punten 12. Yuki Tsunoda 30 punten 13. Lance Stroll 24 punten 14. Esteban Ocon 23 punten 15. Kevin Magnussen 16 punten 16. Alexander Albon 12 punten 17. Daniel Ricciardo 12 punten 18. Oliver Bearman 7 punten 19. Franco Colapinto 5 punten 20. Zhou Guanyu 4 punten 21. Liam Lawson 4 punten 22. Valtteri Bottas 0 punten 23. Logan Sargeant 0 punten

Constructeurskampioenschap

Bij de constructeurs is Ferrari drie punten ingelopen op McLaren, waardoor het kampioenschap pas in Abu Dhabi beslist gaat worden. Red Bull gaat derde worden, Mercedes vierde en Aston Martin vijfde. In het gevecht om P6 staat Alpine nu zesde na tien punten te hebben gescoord in Qatar. Haas scoorde vier punten en staat nu zevende, voor Visa Cash App RB dat puntloos bleef. Ook Williams bleef puntloos, terwijl Kick Sauber dus dankzij Zhou haar eerste vier punten van 2024 bij kon schrijven.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 640 punten 2. Ferrari 619 punten 3. Red Bull Racing 581 punten 4. Mercedes 446 punten 5. Aston Martin 92 punten 6. Alpine 59 punten 7. Haas 54 punten 8. RB 46 punten 9. Williams 17 punten 10. Kick Sauber 4 punten

