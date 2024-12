Bizar: spiegel blijft rondjes lang op rechte stuk liggen, Hamilton en Sainz rijden lek

De FIA heeft tijdens de F1 Grand Prix van Qatar voor opschudding gezorgd. Tijdens de race lag er op het rechte stuk een stukje van een auto op de baan. De FIA greep niet in en de gevolgen waren groot.

Het onderdeel, wat een spiegel was, bleef namelijk een paar rondjes liggen zonder gele vlag of zonder dat er een virtual safety car of safety car werd ingezet. De gevolgen waren groot, want Valtteri Bottas reed de spiegel kapot en even later hadden zowel Lewis Hamilton als Carlos Sainz een lekke band en moesten ze naar binnen voor een pitstop. Daarna werd de safety car wel ingezet. Een situatie die de FIA op het oog had kunnen voorkomen. De vraag is of die klapband te maken had met de spiegel, of dat ze hard aan het pushen waren op hun banden en vervolgens de banden dit niet meer aan bleken te kunnen.

Bij de herstart bleek Sergio Perez niet door te kunnen en bleef Max Verstappen op P1, voor Lando Norris. Ook dit leverde weer een virtual safety car op. Nico Hulkenberg kwam ook in de grindbak terecht en viel ook uit. Daarna kwam de safety car wederom de baan op, voor de derde keer in de race. Norris kreeg nog een straf van tien seconden voor het niet langzamer rijden onder de gele vlag.

LAP 34 / 57



PUNCTURES FOR LEWIS HAMILTON AND CARLOS SAINZ! 💥



🟡 SAFETY CAR DEPLOYED 🟡#F1 #QatarGP pic.twitter.com/jj8xDVxcm9 — Formula 1 (@F1) December 1, 2024

