De Formule 1-teams hadden na de kwalificatie nog een boel werk aan de winkel voor de Grand Prix van Qatar. Onder andere Red Bull Racing en Mercedes hebben besloten verschillende onderdelen vervangen.

De energiedrankfabrikant is vooral bezig geweest met de remmen van Max Verstappen. Aan beide kanten zijn de hitteschilden van de luchthappers van de voorremmen vervangen. De achterremmen van de viervoudig wereldkampioen zijn opnieuw gemonteerd. De koelmantel van de rem rechtsachter is eveneens aangepakt. Het Lusail International Circuit heeft geen stevige remzones, zoals bijvoorbeeld Montreal, maar omdat er wel in de bochten geremd wordt, moeten deze natuurlijk helemaal in orde zijn. Bij George Russell, die vanaf de pole position gaat vertrekken, is er ook aan de remmen gewerkt. Mercedes heeft daarnaast de stuurinrichting vervangen.

Remmen cruciaal in Qatar

Ferrari heeft aan de remmen van Carlos Sainz gesleuteld en het achterste gedeelte van de plank van de vloer vervangen. De achterremmen van Lando Norris zijn op de schop gegaan met nieuwe onderdelen rondom de luchthappers, waaronder de deflectoren. McLaren heeft de Brit ook een nieuw gedeelte van de aandrijfas rechtsachter gegeven. Bij Oscar Piastri is dat linksachter gebeurd. Aston Martin heeft bij Fernando Alonso onderdelen van de remmen aan de rechterkant vervangen, terwijl Alpine dat bij Pierre Gasly aan de linkerkant heeft gedaan. Alexander Albon en Franco Colapinto hebben ieder een nieuwe headrest gekregen van Williams. Bij Kick Sauber zijn de trommel van de rem linksachter bij Zhou Guanyu en de luchthapper van de rem linksachter bij Valtteri Bottas vervangen.

Normaal gesproken mogen er geen grote veranderingen worden aangebracht wanneer de auto's in parc fermé staan. Als dat wel gebeurt, dan moet een coureur vanuit de pitstraat beginnen. Er zijn echter bepaalde onderdelen die wel vervangen mogen worden met goedkeuring van de technische afdeling van de FIA. Bovenstaande onderdelen vallen daar onder volgens artikel 40.3 van het sportief reglement.

