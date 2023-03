Lars Leeftink

Vrijdag 17 maart 2023 22:14 - Laatste update: 22:17

Charles Leclerc heeft zijn enthousiasme onthuld over de uitdaging om posities te heroveren in de Grand Prix van Saoedi-Arabië van zondag nadat hij een gridstraf van tien plaatsen kreeg.

De Monegask is de eerste coureur van het seizoen die een gridstraf krijgt nadat Ferrari gedwongen werd een derde control electronics in zijn auto te monteren. Dit is er één boven de voorgeschreven limiet van twee voor dit seizoen en komt na een reeks problemen in Bahrein. Ondanks de tegenslag heeft Leclerc er alle vertrouwen in dat het weekend nog niet voorbij is voordat het is begonnen. "We hebben in de eerste race in Bahrein twee control units kapot gemaakt, waardoor we dit weekend een gridstraf van tien plaatsen moeten incasseren, dus het is een weekend bergopwaarts", zei Leclerc. De Monegask gaat niet opgeven.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Tost niet blij met voorspellingen engineers AlphaTauri: "Ik vertrouw ze niet meer"

Uitdaging voor Leclerc

Volgens Leclerc brengt de gridpenalty namelijk ook een uitdaging met zich mee. Het is een uitdaging die de Monegask graag aangaat, in een poging om vanuit het achterveld naar voren te racen. "Maar ik hou van die uitdagingen en ik zal er alles aan doen om er een speciaal weekend van te maken en zo snel mogelijk terug naar voren te komen." Leclerc zal hoe dan ook buiten de top tien gaan starten. Zelfs als hij op zaterdag pole position veroverd is zijn hoogste startpositie P11. Daarvoor zal hij wel Red Bull moeten verslaan op zaterdag.

Ferrari goed op zaterdag, minder op zondag in Bahrein

En er is hoop bij Leclerc dat dit op zaterdag mogelijk is. Ferrari worstelde tijdens de race met de snelheid van Red Bull in Bahrein, met Carlos Sainz die 48 seconden van racewinnaar Max Verstappen finishte en Leclerc die hooguit op P3 was geëindigd als hij de race af had kunnen maken. Op zaterdag zag Ferrari er, zo beweren ze zelf, prima bij. Leclerc analyseerde hoe de teams het in Djedda zullen doen, een ander circuit in vergelijking met Bahrein. "Ik denk dat we competitief waren in de kwalificatie in Bahrein. In de race kwamen we veel tekort in vergelijking met Red Bull. Bahrein is heel specifiek, vooral in de race. Ik denk dat dit circuit past bij de kenmerken van onze auto."