Max Verstappen heeft zich herpakt tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Qatar. De Red Bull-coureur kaapte pole position weg voor de neus van George Russell. Lando Norris klokte uiteindelijk de derde tijd, voor teamgenoot Oscar Piastri.

Het circuit in Qatar was met kunstlicht verlicht toen de kwalificatie van start ging. Verstappen opende sterk en ging direct naar de snelste tijd in zijn eerste run. De concurrentie kon er enige tijd niet aankomen, maar Russell was wist uiteindelijk wel wat te vinden en nam de leiding over. Ook Norris en Alonso wisten vervolgens aan de Nederlander voorbij te gaan op de tijdenlijst. Alle coureurs werkten hun ronden af op de zachte band. Pérez leek wederom aan de bak te moeten om Q2 te bereiken, want de Mexicaan stond met nog enkele minuten op de klok slechts op de elfde plaats.

Zhou en Bottas verrassen in Q1, Russell de snelste

In de laatste fase van de eerste kwalificatiesessie moesten verschillende coureurs nog aan de bak, waaronder dus ook Pérez. Hülkenberg, Albon, Zhou, Colapinto en Ocon bevonden zich in de laatste minuten in de gevarenzone. Zij moesten dus zeker nog wat zien te vinden om zich veilig te kunnen rijden voor Q2. Leclerc reed zich in de tussentijd nog even naar de snelste tijd, al werd deze kort daarna weer veterberd door Russel. Maar de ogen waren vooral gericht op het achterveld. Daar wisten Zhou en Bottas te verrassen door zich te kwalificeren voor Q2. Albon, Lawson, Hülkenberg, Colapinto en Ocon haalden het helaas niet. Pérez ging nipt wel door.

Verstappen snel op gebruikte softs, grote namen in gevaar

In het tweede deel ging Verstappen al vrij snel naar buiten en deed dat op een gebruikte set softs. Daarmee ging hij echter wel 'gewoon' naar de snelste tijd. Hij was sneller dan onder meer Russell, Piastri en Norris. Vervolgens haalde Verstappen een wel een nieuwe set rood op in z'n pitbox. Met nog een paar minuten op de klok moesten grote namen als Hamilton, Sainz en Alonso nog wel even gas gaan geven. Zij hadden allemaal geen tijd staan die direct veilig was voor de laatste kwalificatiesessie. Norris wist Verstappen te passeren in de strijd om de snelste tijd, maar beide heren hoefden zich überhaupt geen zorgen te maken over het halen van Q3.

Pérez met hakken over de sloot naar Q3

Wie wel in de gevarenzone stonden aan het einde van Q2, waren Bottas, Zhou, Tsunoda, Stroll en Alonso. Laatstgenoemde reed zich veilig met een sterke tijd. Pérez kwalificeerde zich uiteindelijk slechts als tiende en ging zodoende met hakken over de sloot door naar Q3. Gasly, Zhou, Bottas, Tsunoda en Stroll wisten het uiteindelijk niet te halen. Verstappen zette in de slotseconden nog even de snelste tijd scherper en leek zodoende mee te kunnen doen voor pole.

Verstappen begint sterk, Russell snelste in eerste run

In de allesbeslissende fase begon Verstappen als één van de laatsten aan zijn eerste snelle run. Op dat moment had Russell met een 1:20.575 de snelste tijd in handen, gevolgd door Leclerc. Verstappen kwam dicht in de buurt, maar ging op 45 duizendsten naar de tweede tijd. Norris en Alonso moesten het vanwege uiteenlopende redenen doen met één run en het was dus wachten totdat zij hun tijd gingen neerzetten.

Verstappen verrast met pole voor Grand Prix Qatar

Uiteindelijk was het Verstappen die er met pole vandoor ging. De Nederlander wist in de slotfase de tijd van Russell nipt te verbeteren. Norris ging naar de derde tijd, gevolgd door Piastri, Leclerc, Hamilton, Sainz, Alonso, Pérez en Magnussen. Een verrassende pole dus voor Verstappen. Iets dat hij absoluut niet had verwacht na een teleurstellend begin van het weekend.

