De FIA gaat de startopstelling voor de Sprint in Qatar aan moeten passen. Sergio Pérez en Franco Colapinto hebben hun teams, Red Bull Racing en Williams, de parc fermé-regels zien overtreden.

Dit weet de FIA zaterdag te melden via een document. Pérez, die ook nog bij de stewards langs moest komen op zaterdag na een overtreding tijdens de kwalificatie voor de Sprint, eindigde die sessie op P16 en haalde SQ2 niet. Voor Red Bull was dit genoeg reden om gebruik te maken van de optie om tijdens parc fermé wat aan de set-up te doen. Aangezien dit volgens de regels niet is toegestaan. zal de Mexicaan vanuit de pits gaan beginnen aan de korte race.

Colapinto ook vanuit de pits

Naast Pérez heeft ook Colapinto, die op P20 eindigde tijdens de kwalificatie voor de Sprint, gezien dat Williams veranderingen heeft aangebracht aan de set-up van de auto. Daardoor start Colapinto dus niet achteraan vanaf de grid, maar vanuit de pits achter Pérez.

Franco Colapinto en Sergio Pérez gaan vanuit de pitstraat beginnen aan de Sprint in Qatar om 15:00 uur. Williams en Red Bull hebben veranderingen aangebracht aan de set-up na Parc Fermé.#Perez #Colapinto #F1 #QatarGP pic.twitter.com/802PZ8rbpD — GPFans NL (@GPFansNL) November 30, 2024

