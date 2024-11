Het heeft even geduurd, maar Sergio Pérez en Yuki Tsunoda weten eindelijk wat hun startpositie is voor de Sprint van zaterdagmiddag, onderdeel van het weekend van de F1 Grand Prix van Qatar. De FIA heeft zich uitgesproken over de twee incidenten tijdens de kwalificatie voor de Sprint.

Tijdens de kwalificatie voor de Sprint sloot Lando Norris af op P1, voor George Russell, Oscar Piastri, Carlos Sainz en Charles Leclerc. Max Verstappen eindigde op P6, terwijl Pérez zestiende eindigde en Tsunoda zeventiende. Zaterdag moesten allebei de coureurs om iets over twee uur in de middag (lokale tijd) langs bij de stewards vanwege aparte incidenten.

FIA spreekt zich uit

Pérez en Tsunoda zouden namelijk te langzaam hebben gereden tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1 en dat is in overtreding van artikel 12.2.2.i van de International Sporting Code en van de officiële notities van nieuwe wedstrijdleider Rui Marques. Vaak worden dit soort incidenten afgedaan zonder dat de coureurs naar de stewards moesten komen, dus het was al uniek dat Pérez en Tsunoda wel bij de stewards zijn geroepen.

Zowel Tsunoda als Pérez hebben als straf een reprimande gekregen voor het vergrijp. Voor Tsunoda is dat zijn tweede, voor Pérez zijn eerste. Elke coureur mag gedurende het seizoen vier reprimandes krijgen, waarna bij een vijfde reprimande een gridstraf van tien plaatsen zou volgen. In allebei de gevallen vond de FIA dat er geen gevaarlijke situatie ontstond door Pérez en Tsunoda, maar dat er volgens de regels wel een overtreding is begaan. Daarom krijgen de twee coureurs dus alsnog wel een reprimande.

Zowel Tsunoda als Perez hebben een reprimande gekregen voor hun overtreding tijdens de kwalificatie gisteren voor de Sprint. Voor Tsunoda is dat zijn tweede reprimande, voor Perez zijn eerste.#FIA #QatarGP #Tsunoda #Perez pic.twitter.com/MCdKOhDfLI — GPFans NL (@GPFansNL) November 30, 2024

