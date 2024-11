Carlos Sainz werd vrijdag vierde tijdens de kwalificatie voor de Sprint, onderdeel van de F1 Grand Prix van Qatar. Volgens de coureur van Ferrari, volgend jaar rijdend voor Williams, was de auto niet fantastisch. Toch wees hij ook naar Max Verstappen als oorzaak van zijn eindpositie.

Tegenover F1TV blikt Sainz terug op de vrijdag in Qatar. "Het goede nieuws is dat de balans in de auto beter is dan we van tevoren hadden verwacht. Dat lieten de uitslagen in de tijdenlijsten ook wel zien. We waren er al bang voor dat onze concurrenten [McLaren] sneller zouden zijn in de kwalificatie en dat hebben we ook gezien. We hebben ons pakket niet volledig benut, want hoewel het een goede ronde was, hadden we veel onderstuur in de auto. Ik kon eigenlijk de hele ronde niet insturen. Het was lastig, want dit was mijn enige ronde (in SQ3) en ik kon dus geen risico's nemen met het oog op track limits."

Sainz kwam Verstappen tegen tijdens SQ3

Het was in SQ3 dat Sainz niet verder kwam dan P4. Volgens de Spanjaard kwam dit deels door Verstappen. 'Helaas kwamen we Max [Verstappen[, die zijn banden aan het voorbereiden was, in de eerste twee sectoren tegen. Ik had daardoor behoorlijk wat last van vuile lucht en daar kwam nog bij dat de balans in de auto niet goed was."

Sainz had last van onderstuur

Sainz vervolgt: "Daarna moest ik een paar ronden de banden koelen. En toen ik er weer voor ging zitten, had ik nog steeds last van onderstuur. Maar ik had geen keuze, ik moest een tijd neerzetten en deze was goed genoeg voor P4. Het was niet makkelijk, maar we weten wat we moeten verbeteren voor zaterdag. Hopelijk kunnen we dan wat stappen voorwaarts zetten."

