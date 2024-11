Helmut Marko, al jaren adviseur bij Red Bull Racing, onthult hoe zijn relatie met Max Verstappen er mede voor heeft gezorgd dat hij zolang in F1 actief is en begin dit jaar niet hoefde te vertrekken bij het team waarmee hij de afgelopen vijftien jaar zoveel succes heeft geboekt.

In gesprek met De Telegraaf gaat Marko in op zijn relatie met Verstappen. De Nederlander en Oostenrijker hebben, net zoals de hele familie Verstappen, al een lange relatie. "Ik ken de Verstappens nu al vrij lang. En de Verstappens zijn speciaal, dat is wel duidelijk en één ding is zeker: ze zijn loyaal. Je kan op ze bouwen. Voor mij was het natuurlijk heel mooi, die woorden van Max. Hij is een van de grootste sportmannen ter wereld, verdient veel geld, maar hij houdt bovenal vast aan zijn principes. Dat is niet veranderd sinds hij veertien jaar oud is.”

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen over Horner na beschuldigingen: "Liever niet met dat soort dingen te maken"

Marko over toekomst bij Red Bull

Rondom de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag door teambaas Christian Horner eerder dit seizoen en twijfels over de toekomst van Marko begin dit jaar - hij werd beschuldigd van het lekken van de Google Drive met screenshots via de mail - sprak Verstappen zich duidelijk uit in het voordeel van Marko. Als de Oostenrijker weg zou moeten, ging Verstappen ook weg. Marko is nog steeds blij met die uitspraken, zoals hij hierboven ook zegt, en stelt dat dit hem deels gered heeft van een mogelijk vertrek bij Red Bull. "Of Max mij toen heeft gered? Nou ja, er waren meer zaken die toen een rol speelden.”

Marko nog steeds actief in F1

Zodoende is Marko nog steeds actief in F1 op 81-jarige leeftijd. "Wat het geheim is? Passie. En daarbij heb ik nooit grote gezondheidsproblemen gehad, drink ik wat minder dan vroeger en sta ik elke dag om vijf of zes uur op. Ook hier. Ik heb boeken mee en eet lekker wat. Dan kom ik de tijd wel door.” Voorlopig lijkt aan deze samenwerking ook nog geen einde te komen.

Gerelateerd