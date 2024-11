Max Verstappen heeft zich uitgesproken over zijn relatie met Red Bul Racing-teambaas Christian Horner, die begin dit jaar nog in opspraak raakte en een tijdje het gesprek van de dag was in F1.

Begin dit jaar werd Red Bull Racing opgeschrikt door een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag door teambaas Horner. De Brit zou onder meer te agressief zijn werk als leidinggevende hebben uitgevoerd, waar de medewerkster niet al te blij mee was. Daarnaast werd er ook een Google Drive doorgestuurd via een anoniem mailadres waarin screenshots van gesprekken tussen Horner en iemand anders te vinden waren. Uiteindelijk besloot Red Bull na een onafhankelijk onderzoek niet verder in te grijpen en mocht Horner aanblijven als teambaas. Dit zorgde onder meer bij Jos Verstappen voor ontevredenheid.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Was ontslag Gasly en Albon onterecht? Hoe Pérez het in vergelijking bij Red Bull doet

Verstappen over relatie met Horner

In gesprek met de Independent gaat Verstappen in op de hele situatie met Horner en de relatie die hij momenteel heeft met de Brit. “Je hebt liever niet met al dit soort dingen te maken. Ik heb altijd geprobeerd om me te concentreren op de prestaties, samen te werken met de engineers en te proberen om het niet allemaal te laten ontploffen. Ik heb echt een goede relatie (met Horner). Het is een sterke relatie.”

Toekomst Verstappen

Toch zijn er inmiddels veel belangrijke mensen vertrokken bij Red Bull, waaronder Adrian Newey. Ook de geruchten omtrent de toekomst van Verstappen zelf begonnen hardnekkiger te worden, waarbij vooral Mercedes en Aston Martin veel genoemd werden. Verstappen zelf stelde al dat hij in 2025 sowieso voor Red Bull zou rijden en werd in 2024 ook 'gewoon' weer wereldkampioen. Toch weet de Nederlander volgens de geruchten nog niet zeker of hij in 2026 weer bij het team zal rijden. De prestaties van de auto zijn in 2024 minder geworden en de concurrentie heeft Red Bull bijgehaald of zelfs ingehaald. De prestaties van de auto zullen bepalen of Verstappen ook in 2026 nog bij Red Bull - waar hij nog contract heeft tot eind 2028 - wil rijden, of dat hij het toch eens bij een ander team wil proberen.

Gerelateerd