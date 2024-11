Sergio Pérez is al vier jaar lang de teamgenoot van Max Verstappen bij het Red Bull Formule 1-team. Wordt het dan eindelijk tijd voor 'Checo' om plaats te maken voor iemand anders? Dit is hoe hij het momenteel doet vergeleken met Pierre Gasly en Alexander Albon die allebei genadeloos aan de kant werden geschoven.

Daniel Ricciardo besloot na 2018 de energiedrankfabrikant in te ruilen voor Renault en dus kreeg Pierre Gasly de promotie vanaf zusterteam Toro Rosso. De Fransman kreeg maar twaalf Grands Prix de kans, maar scoorde geen enkel podium. Zijn beste resultaat was P4 op Silverstone. Zijn gemiddelde finishpositie was 7.7, exclusief de uitvalbeurt door mechanische problemen in Azerbeidzjan, en zijn gemiddelde kwalificatieresultaat was 8.3. Halverwege 2019 mocht Alexander Albon een poging wagen als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull Racing.

Twee podiums

Albon scoorde ook geen podium in de tweede helft van dat seizoen, al kwam hij wel vaak dichterbij. De in Londen geboren Thai moest wachten tot de Toscaanse Grand Prix van 2020 om de beker voor de derde plaats in handen te mogen nemen. Hij werd opnieuw derde in Bahrein. Als we net als bij Gasly de laatste elf races exclusief mechanische problemen nemen, dan heeft Albon een gemiddelde finishpositie van 8.1 en kwalificeerde hij zich gemiddeld op plaats 6.3. Pérez moest bij Racing Point, wat Aston Martin werd, weg vanwege de komst van Sebastian Vettel en dus zag Red Bull de kans schoon om de Mexicaan op te pikken als vervanger van Albon.

Oneerlijk tegenover Gasly en Albon

"De voornaamste reden dat we 'Checo' hebben aangenomen is vanwege zijn ervaring", legde teambaas Christian Horner vorig jaar uit, voordat hij inging op Gasly en Albon. "Het is misschien een beetje oneerlijk geweest tegenover de vorige twee jongens om ze zo snel naar ons toe te halen. Ik denk dat 'Checo' met al zijn ervaring... Hij heeft een aantal flink ongunstige momenten overleefd in zijn carrière tot nu toe. Hij is op elk vlak erg goed, hij kan geweldig samenwerken, hij heeft een goede blik op de ontwikkeling van de auto en hij is heel gemakkelijk in de omgang. Dat zijn de redenen dat we hem hebben aangenomen en hij voldoet aan alles."

Pérez slechter dan Gasly en Albon

Tegenwoordig klinken de woorden van Horner wel anders. Pérez ligt onder vuur, omdat Red Bull Racing door zijn tegenvallende prestaties het constructeurskampioenschap zal kwijtraken aan McLaren of Ferrari, en het Oostenrijkse team zal na dit seizoen bespreken of hij nog wel de ideale ploegmaat is voor Verstappen.

Net als bij Gasly en Albon pakken we bij Pérez de laatste elf races erbij en dan zien we dat zijn gemiddelde finishpositie slechts 10.6 is. Het wordt er niet bepaald beter op als we kijken naar het gemiddelde van Pérez in de afgelopen elf kwalificaties voor Grands Prix, wat plaats 11.5 is.

Waarom 'Checo' nog steeds bij Red Bull Racing zit, terwijl Gasly en Albon genadeloos werden ontslagen, is voor ons een vraag en voor het team een weet, maar aan de statistieken is duidelijk te zien dat zijn tijd naast Verstappen er op moet zitten.