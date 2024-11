Yuki Tsunoda weet zijn frustratie moeilijk te verbergen als hij wordt gevraagd naar of hij kans maakt op een zitje bij Red Bull Racing. De Japanner zegt werkelijk geen idee te hebben wat hij op het moment moet denken.

Yuki Tsunoda is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull Racing. De 24-jarige coureur liet direct vanaf het begin een indrukwekkende snelheid zijn, maar zijn soms explosieve karakter maakten hem lange tijd geen geschikte kandidaat voor de Oostenrijkse grootmacht. Tsunoda lijkt zich de afgelopen tijd echter ontwikkeld te hebben tot een volwassen coureur. Toch lijkt Red Bull hem nog altijd niet heel serieus te overwegen voor het zitje naast Max Verstappen.

Tsunoda geïrriteerd

De VCARB-coureur mocht zelfs nog nooit een test voor Red Bull Racing verrijden, al komt daar eind dit jaar verandering in. "Ik heb geen idee", reageert Tsunoda als hij wordt gevraagd naar of hij kans maakt op het zitje van Pérez in 2025. "Kan je ze alsjeblieft interviewen en erachter komen? Ik zou het niet weten. Zelfs als ze in het interview zeggen: 'Ja, Yuki maakt kans', weet ik niet of dat de waarheid is of niet, om eerlijk te zijn", citeert Motorsport Week.

Tweede zitje Red Bull Racing

Tsunoda vervolgt: "Ik hoop dat ik kans maak en zo niet, heb ik eerlijk gezegd geen idee wat ik moet doen. Ik blijf pushen en me richten op de dingen waar ik controle over heb. Het zitje bij Red Bull beslissen zij. Ik weet zeker dat als ik dat zitje krijg ik voor een hogere positie [dan Sergio Pérez] in het constructeurskampioenschap kan vechten. Maar andere dingen, politiek en zo... Zij beslissen."

