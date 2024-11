Donderdag vond er voorafgaand aan het weekend van de F1 Grand Prix van Qatar een vergadering van de coureurs plaats over de richtlijnen die ze moeten volgen in F1 en wat ze eraan aan zouden willen passen. De FIA zou hier nu een beslissing over hebben genomen.

Dit weet Motorsport.com zaterdag te melden. Volgens de site heeft de FIA besloten dat er zoveel dingen zijn die volgens de coureurs aangepast moeten worden, dat het niet handig zou zijn om dit tijdens het seizoen of op korte termijn door te gaan voeren. Dit zal op zijn vroegst in 2025 gaan gebeuren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe laat beginnen de Sprint en kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Qatar?

Veel discussiepunten

Het grootste discussiepunt van allemaal was wanneer een coureur aan de binnenkant van de baan in het voordeel is en hoever deze coureur mag gaan om zijn positie te behouden. Op dit moment wordt de apex vooral gebruikt als richtlijn, maar deze is niet officieel en met precisie te bepalen omdat voor elke coureur de apex voor een bocht op een andere plek en een ander moment kan zijn. Daarnaast vinden veel coureurs dat er te veel ruimte is om, onbestraft, buiten de baan te kunnen gaan. Verstappen pleit voor meer grindbakken om coureurs die buiten de baan te gaan om bijvoorbeeld in te halen of geen tijd te verliezen harder af te straffen. Het was echter vooral door acties van Verstappen, die zijn tegenstanders vaak buiten de baan forceerde tijdens duels, dat dit gespreksonderwerpen werden. Veel coureurs klaagden over het rijgedrag van de Nederlander tijdens de voorgaande triple header en duels met titelconcurrent Lando Norris. Toch zijn er dus meer discussiepunten dan alleen dit, waardoor zowel de coureurs als de FIA de tijd willen nemen en pas in 2025 met nieuwe richtlijnen willen komen.

Coureurs spreken zich uit

Onder meer George Russell, president van de GPDA (vakbond coureurs) en Verstappen hebben zich al uitgesproken over de vergadering van de coureurs die donderdag in Qatar plaats heeft gevonden. Volgens Verstappen was het een goed gesprek, maar moeten er nog een paar dingen besproken worden. Naast de FIA hebben dus ook de coureurs nog meer tijd nodig om duidelijk in kaart te brengen wat ze aan de richtlijnen voor de coureurs op de baan aan willen passen.

Voorzitter stewards F1 over vergadering met coureurs

Gary Connelly, die voorzitter is van de stewards in F1, is in een statement na de vergadering met de coureurs lovend over de manier waarop er door de coureurs meegedacht wordt. “Als stewards, als coureurs en teams en de FIA het eens zijn dat ze regels of richtlijnen willen om agressiever rijden toe te staan, dan passen we die regels of richtlijnen toe. Als ze strengere rijnormen willen, dan passen we die ook toe. De richtlijnen voor de rijnormen zijn een levend document, dus elk jaar proberen we als F1-stewards samen te komen met de coureurs, sportdirecteuren en FIA-vertegenwoordigers om te kijken of we de richtlijnen moeten aanpassen op basis van de ervaringen van de afgelopen 12 maanden en om te zien welke verbeteringen we kunnen aanbrengen om consistentie te garanderen. Het doel van de richtlijnen is consistentie. De bijeenkomst op donderdagavond hier in Doha was de meest productieve die we hebben bijgewoond. De coureurs waren fantastisch met hun inbreng. Heel constructief. Er was niet één negatieve opmerking. Er werd niet met de vinger gewezen. Het was erg inspirerend om de beste coureurs ter wereld te zien, duidelijk te communiceren en constructief te spreken over hoe we de richtlijnen voor rijnormen kunnen verbeteren ten gunste van de chauffeurs en om al onze banen makkelijker te maken.”

Over de grindbakken en de toekomstige wijzigingen was Connelly ook duidelijk. “Zoals we dit jaar hebben gedaan, hebben we de grindbakken geïntroduceerd, te beginnen in Oostenrijk, en natuurlijk, met dit weekend [in Qatar] als misschien wel de meest in het oog springende met grindbakken op een aantal plaatsen. We blijven met de circuits werken aan alle onderwerpen, maar het was erg nuttig om tijdens de bijeenkomst op donderdag het inzicht van de coureurs te krijgen en te zien hoe zij het grindwegconcept zien, niet alleen voor de limieten van de baan, maar ook voor het managen van sommige situaties die zich hebben voorgedaan met inhalen in de loop van de laatste vier of vijf races. Al met al was er een toezegging om samen te werken aan oplossingen die voor iedereen werken.”

Gerelateerd