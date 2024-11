De Sprint en de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Qatar gaan vandaag, op zaterdag 30 november, verreden worden. Lando Norris pakte de pole position voor de verkorte race op het Lusail International Circuit. Wat kan Max Verstappen doen vanaf P6 en kan Red Bull de balansproblemen oplossen voor de kwalificatie?

Het Lusail International Circuit stond in 2021 voor het eerst op de kalender van de Formule 1 als vervanger van de Grand Prix van Australië, maar in 2022 kon er niet in Qatar geracet worden vanwege het WK-voetbal. Vorig jaar stelde Max Verstappen zijn derde wereldtitel veilig tijdens de Sprint en ook dit weekend is het weer een sprintevenement. De baan heeft een lengte van 5,419 kilometer en het ronderecord staat op naam van Verstappen met een tijd van 1:24.319 in 2023. Net als Bahrein, Saoedi-Arabië, Singapore en Las Vegas is dit een nachtrace.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Norris blij met pole voor Sprint in Qatar: "Het voelt als het snelste circuit van het jaar"

Sprint en kwalificatie

Norris was het snelst in elk van de drie sessies van de sprintkwalificaties en zal dus vanaf de Sprint dus vanaf de pole position beginnen. McLaren leek af te stevenen op een één-twee, totdat George Russell zich op het laatste moment voor Oscar Piastri wurmde. De Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc zullen de jacht openen vanaf P4 en P5, respectievelijk. Verstappen moet vanaf de zesde stek komen en heeft Lewis Hamilton, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg en Liam Lawson achter zich.

Er worden vandaag temperaturen van 24°C verwacht op het Lusail International Circuit, maar richting de kwalificatie kan het afkoelen tot 18°C. Regen staat niet in de weersvoorspelling, maar er zal wel wat bewolking zijn en ook de harde wind gaat weer een rol spelen.

De Porsche Carrera Cup Middle East opent de actie op de baan met Race 1 om 12:20 uur Nederlandse tijd, voordat de dames van de F1 Academy gaan kwalificeren. De Formule 1 maakt zich vervolgens op voor de Sprint van 19 ronden. Deze staat op de planning voor 15:00 uur Nederlandse tijd. Na Race 1 van de FIA Formule 2 wordt de kwalificatie van de Formule 1 gehouden om 19:00 uur Nederlandse tijd. De zaterdag in Qatar wordt afgesloten met Race 1 van de F1 Academy.

Gerelateerd