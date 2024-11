Twee Red Bull-coureurs zullen zich op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Qatar moeten verantwoorden tegenover de stewards. Het gaat om Sergio Pérez en Yuki Tsunoda, die allebei al een tegenvallende sprintkwalificatie meemaakten en mogelijk een regel uit het sportief reglement hebben overtreden.

Red Bull kon alleen maar met teleurstelling terugblikken op de sprintkwalificatie aan het eind van de vrijdag op het Lusail International Circuit. Lando Norris pakte de pole position voor de verkorte race voor George Russell, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Carlos Sainz. Max Verstappen zat slechts drie tienden van de tijd van Norris af, maar dat bezorgde hem de zesde plaats, vlak voor Lewis Hamilton. Liam Lawson kon nog wel tevreden zijn door in de VCARB de SQ3-sessie te bereiken.

Artikel 12.2.2.i

Pérez van Red Bull Racing en Tsunoda van het zusterteam werden al in SQ1 geëlimineerd en kwalificeerden zich als zestiende en zeventiende, respectievelijk. 'Checo' wees naar Charles Leclerc die hem zou hebben opgehouden, waardoor hij meerdere tienden van een seconde had verloren. Het kan van kwaad tot erger gaan voor beiden.

Ze zijn namelijk op het matje geroepen bij de stewards. Ze moeten zich op zaterdag 12:00 uur Nederlandse tijd melden in het kamertje van de FIA. Pérez en Tsunoda zouden te langzaam hebben gereden tussen safety car-lijn 2 en safety car-lijn 1 en dat is in overtreding van artikel 12.2.2.i van de International Sporting Code en van de officiële notities van wedstrijdleider Rui Marques.

Coureurs mogen niet te langzaam rijden tijdens kwalificaties om situaties te voorkomen waarbij iedereen stilstaat om te wachten op een slipstream. Dat zagen we voorheen bijvoorbeeld op Monza en dat vond de FIA te gevaarlijk, en dus werden regels opgesteld om dit tegen te gaan. Normaal gesproken hoeven coureurs niet eens naar de stewards te komen en wordt er verder geen actie ondernomen, dus dat Pérez en Tsunoda zich wel moeten melden is apart.

