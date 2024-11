Lewis Hamilton (39) heeft een weinig hoopvol signaal afgegeven richting Ferrari voor volgend seizoen. Na afloop van de kwalificatie voor de Sprint in Qatar trok de zevenvoudig wereldkampioen eigenhandig de conclusie dat hij niet langer een snelle coureur is. Hamilton kwalificeerde zich als zevende, terwijl teamgenoot George Russell de tweede plaats wist veilig te stellen.

Hamilton lijkt het dit seizoen een beetje kwijt te zijn als het op kwalificeren aankomt. Ook vandaag in Qatar kon hij zich niet meten met de toppers, inclusief zijn eigen teamgenoot. Waar Russell zich op minimale afstand achter polesitter Lando Norris wist te kwalificeren, daar kwam Hamilton gewoon ruim vier tienden tekort. Het resultaat was een teleurstellende zevende positie. Ook in Las Vegas kende hij al een bijzonder matige kwalificatie. De zevenvoudig kampioen reed daar wel een ijzersterke race, die hij bij een betere kwalificatie waarschijnlijk had gewonnen. Hamilton steekt in Qatar dan ook de hand in eigen boezem en trekt hij een pijnlijke conclusie.

Hamilton vindt zichzelf niet snel genoeg meer

Bij de pers liet Hamilton weten dat hij het niet meer heeft. "Ik ben duidelijk niet snel meer", zo klonk de pijnlijke boodschap. Dit soort uitspraken zullen ook in het kamp van Ferrari niet erg lekker vallen, aangezien Hamilton voor veel geld is binnengehaald voor 2025. "Ik ben gewoon langzaam", ging Hamilton verder. "Het is ieder weekend hetzelfde. De auto voelde behoorlijk stabiel, geen problemen, dus daar valt weinig over te zeggen. De long run voelde niet slecht aan, maar wanneer je altijd op achterstand begint zoals ik, is het bijna onmogelijk om mee te vechten voor de overwinningen."

Russell kan morgen voor pole meedoen

Russell wist in dezelfde auto wel bijna met pole position aan de haal te gaan. Hij kwam net een fractie tekort om Norris te kloppen. "Het positieve is dat de auto snel is, George zou morgen in staat moeten zijn om voor pole [voor de hoofdrace, red.] mee te doen", zegt Hamilton.

A busy session with close margins out there 👀 It's P2 for George and P7 for Lewis on the Sprint grid pic.twitter.com/wwnCHRYe9m — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 29, 2024

