Christian Horner is niet te spreken over de wanprestatie Sergio Pérez heeft laten zien tijdens de kwalificatie voor de Sprint in Qatar. De Mexicaanse coureur kwam niet verder dan de zestiende tijd en werd daarom al in SQ1 uitgeschakeld. De Red Bull-teambaas is not amused met de huidige vorm van Pérez.

De RB20 is absoluut niet de snelste auto op het Losail International Circuit in Qatar, maar deze bolide moet het toch minstens tot het laatste deel van de kwalificatie kunnen schoppen. Max Verstappen deed dat dan ook netjes, zoals eigenlijk altijd. Pérez daarentegen leverde wederom een uitermate beschamende prestatie af. De 34-jarige coureur kwam niet verder dan de zestiende positie en werd daarmee al in het eerste deel van de kwalificatie uitgeschakeld. Horner zag het met lede ogen aan en lijkt er inmiddels ook wel een beetje klaar mee te zijn.

Horner noemt prestatie Pérez in Qatar "frusterend"

Al wekenlang krijgt Pérez te horen dat hij echt iets moet gaan laten zien, maar keer op keer slaagt de Mexicaan daar niet in. Het management van Red Bull heeft al aangegeven na dit seizoen om tafel te gaan om de line-up van volgend jaar te gaan bespreken en Pérez lijkt er niet al te best meer op te staan. Zeker niet na zijn prestatie van vandaag in Qatar. "Helaas slaagde Checo er niet in om genoeg uit de auto te halen om SQ2 te bereiken. Het was frustrerend om hem kwijt te zijn na SQ1. We zullen de data bekijken om te kunnen zien wat we kunnen veranderen na de sprintrace. Dit ziet er niet goed uit", zo begon Horner nog rustig bij Viaplay.

"Pérez heeft echt een vreselijk seizoen"

Vervolgens voerde Horner de druk bij Pérez verder op. "Checo heeft een goed resultaat wel keihard nodig. Hij heeft echt een vreselijk seizoen sinds Monaco", zo is de teamchef uiterst kritisch. "Dus hij heeft een goed resultaat echt wanhopig nodig, of hier [in Qatar, red.] of in Abu Dhabi."