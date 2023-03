Lars Leeftink

Vrijdag 17 maart 2023 20:01 - Laatste update: 20:08

Max Verstappen is tevreden na een bewogen vrijdag, waarin hij na maagklachten op de dag van de eerste sessies pas op het circuit verscheen en vervolgens beide vrije trainingen op P1 afsloot. Red Bull zag er sterk uit tijdens de eerste twee vrije trainingen.

Verstappen sloot beide sessies namelijk op overtuigende wijze op P1 af. Met een halve seconde voorsprong tijdens VT1 en een voorsprong van 0.2 seconden op Fernando Alonso tijdens VT2 lijkt Verstappen ook in Saoedi-Arabië weer de coureur om te verslaan. Dit kon in Bahrein niemand, want de Nederlander veroverde zowel pole position als de raceoverwinning met speels gemak.

Verstappen over de vrijdag

Verstappen, geciteerd door Verstappen.com, blikt tevreden terug op de vrijdag in Saoedi-Arabië. “We hadden een positieve dag. Allebei de sessies verliepen vlot en zonder problemen, en de balans van de auto was goed. Maar er zijn nog best wel wat dingen die we beter kunnen doen. Bij de lange run lag iedereen erg dicht bij elkaar, maar dat komt vooral omdat iedereen de banden aan het managen is. Dus het is echt niet zoals in Bahrein.”