De FIA gaat de zogeheten driving guidelines, de richtlijnen omtrent het racen en de gevechten op de baan, herformuleren na overleg met de coureurs voor de F1 Grand Prix van Qatar. Het komt na de gevechten tussen Max Verstappen en Lando Norris. George Russell legt uit welke regel geschrapt zal worden.

Verstappen en Norris gingen in de slotfase van de Grand Prix van de Verenigde Staten zij-aan-zij door bocht 12. De Red Bull-coureur wilde zijn podiumplek behouden en duwde de McLaren, die op versere banden veel sneller was, van de baan. Het lukte Norris alsnog om de derde positie te pakken, maar omdat de inhaalactie buiten de witte lijnen plaats had gevonden, werd hij door de stewards teruggezet op P4, achter de Nederlander. De twee rivalen hadden het opnieuw met elkaar aan de stok in Mexico-Stad met twee tijdstraffen van ieder 10 seconden voor Verstappen tot gevolg.

Circuits zijn de hoofdoorzaak

"Ik denk dat een boel coureurs het met elkaar eens zijn dat als je de inhalende auto bent aan de binnenkant, dan is de nummer één-regel dat je op de baan moet kunnen blijven", begon Russell tegenover de aanwezige media op het Lusail International Circuit. De coureurs hebben een vergadering gehad over de race-richtlijnen en de Mercedes-rijder die tevens de Grand Prix Drivers' Association-directeur is, kon daar meer over kwijt.

"We zijn ook tot de conclusie gekomen dat de meeste problemen komen door de circuits. We hebben gesproken over de kwesties in Austin, waar een boel inhaalacties volgens mij niet waren gepoogd, als er grindbakken lagen, zoals bijvoorbeeld in bocht 4 in Oostenrijk. Daar ga je gewoon het grind in, als je één of twee procent over de limiet gaat. De circuits zijn de hoofdoorzaak en de race-richtlijnen zijn een soort van tijdelijke oplossing waar we het eens over moeten worden, totdat we de circuits op de juiste manier kunnen oplossen."

Regel in de prullenbak

"Volgens mij is het geen hogere wiskunde", vervolgde Russell. "Volgens mij hebben we er allemaal hetzelfde gevoel over. Als je aan de binnenkant passeert en je haalt de bocht en je vliegt niet van de baan, dan is het jouw bocht. Je wilt mooie gevechten zien. Je wil coureurs wiel-aan-wiel zien strijden. Het ziet er spectaculair uit als mensen door het grind gaan en de vonken ervan af vliegen, en de stewards zien dat ook wel in."

"Als je aan de buitenkant zit en je wordt ingehaald, dan moet je je inhouden. Maar nu staat er nog in het reglement dat de coureur aan de binnenkant ruimte moet laten voor degene aan de buitenkant vanaf de apex tot aan de exit, maar volgens mij gaat dat de prullenbak in. En ik hoop al vanaf dit raceweekend", aldus de GPDA-directeur.

