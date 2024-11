Drievoudig Grand Prix-winnaar Lando Norris gaat er niet vanuit dat Max Verstappen in zijn MCL38 ook eventjes wereldkampioen was geworden. De McLaren-coureur weet wel waar Verstappen toe in staat is, maar vindt dat de Nederlander zich met die uitspraak toch wel iets overschat.

Verstappen klom afgelopen zondag in Las Vegas als viervoudig wereldkampioen uit zijn RB20. Nadat de Red Bull-coureur al enkele alcoholische versnaperingen tot zich had genomen, gaf hij bij de Nederlandse media aan dat hij ook wel kampioen was geworden in de MCL38, zelfs nog eerder dan de wedstrijd in Las Vegas. In de Ferrari zag hij zichzelf geen titel pakken, de Italiaanse wagen was namelijk in zijn ogen iets te fragiel.

Norris verwerpt claim Verstappen

Bij Sky Sports F1 wordt Norris geconfronteerd met de woorden van Verstappen: "Natuurlijk zeg ik nee. Ik weet waar Max toe in staat is. Het hangt ervan af. Als Red Bull er niet is [dan wel red.], maar zelfs ik had kunnen winnen als Red Bull er niet was en Max daar niet in zat. Dan had ik het kampioenschap gewonnen." De claim van Verstappen verwijst hij dan ook naar de prullenbak: "Ik geloof er niets van. Nogmaals, ik weet wat Max kan en ik hou van zijn zelfvertrouwen. Ik kan ook van alles zeggen, maar dát is gewoon onmogelijk."