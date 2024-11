Max Verstappen heeft in Las Vegas beslag gelegd op zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap Formule 1. Daarmee is de titelstrijd bij de coureurs beslist, maar in de twee resterende races in Qatar en Abu Dhabi staat er nog genoeg op het spel.

Na een bekeken race kwam Max Verstappen afgelopen zondag als vijfde over de streep in de Grand Prix van Las Vegas. Daarmee eindigde de Nederlander één positie voor titelconcurrent Lando Norris, waarmee Verstappen definitief niet meer te achterhalen is. Met nog twee raceweekenden op de teller, heeft de 27-jarige coureur 403 punten bij elkaar gereden. De titelstrijd is dus beslist. In de komende twee weken strijkt de Formule 1 echter nog neer in Qatar en Abu Dhabi, en er staat nog meer dan genoeg op het spel in het slotstuk van dit seizoen. We zetten het op een rijtje.

Artikel gaat verder onder video

Het constructeurskampioenschap

Allereerst natuurlijk het constructeurskampioenschap. De strijd tussen de teams is met twee races te gaan, nog altijd onbeslist. Het team van McLaren heeft met 608 punten goede papieren om er voor het eerst sinds 1998 met de titel vandoor te gaan. Een zekerheidje is dat echter nog allerminst. Ferrari heeft met 584 punten een achterstand van slechts 24 punten. Met nog maximaal zestig punten te verdienen in Qatar en Abu Dhabi, is de Italiaanse grootmacht nog niet uitgeschakeld.

Red Bull Racing kijkt tegen een achterstand van 53 punten op McLaren aan. Voor de formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez wordt het dus een lastig verhaal om het tij nog te keren, en het constructeurskampioenschap van 2023 te prolongeren. De tweede plaats is echter een stuk minder ver uit zicht. De achterstand op Ferrari bedraagt slechts 29 punten. Waar Ferrari de jacht zal willen openen op McLaren, moet de grootmacht uit Maranello dus ook goed achter zich blijven kijken.

Best of the rest bij de constructeurs

En die constructeurstitel is niet het enige wat er nog op het spel staat bij de teams. Mercedes staat als topteam met 425 behoorlijk in niemandsland op de vierde plaats, maar daarachter is het nog knap spannend. De teams uit het middenveld vechten namelijk om de eretitel van best of the rest: de eerste positie achter de topteams. Aston Martin bekleed momenteel deze vijfde plaats, maar de concurrentie is niet ver weg.

Aston Martin heeft 86 punten bij elkaar gereden en daarmee een aangename voorsprong op de nummer zes, maar met 50 punten - en dus een achterstand van 36 punten - is Haas nog wel degelijk in de race. Alpine staat met 49 punten op de zevende plaats, terwijl Visa Cash App RB met 46 punten de achtste plaats bekleed. De verschillen tussen P6 en P8 in het constructeurskampioenschap zijn dus minimaal, maar alle drie deze teams zijn wiskundig gezien ook nog in staat met de vijfde plaats van Aston Martin over te nemen. Het middenveld kent dus een bijzonder spannend einde van het seizoen.

Constructeur Aantal punten 1. McLaren 608 punten 2. Ferrari 584 punten 3. Red Bull Racing 555 punten 4. Mercedes 382 punten 5. Aston Martin 86 punten 6. Haas 50 punten 7. Alpine 49 punten 8. RB 46 punten 9. Williams 17 punten 10. Kick Sauber 0 punten

De tweede en derde plaats in het wereldkampioenschap bij de coureurs

In het constructeurskampioenschap kan er dus nog van alles gebeuren, maar het is ook absoluut de moeite waard om de kop van het rijdersveld goed in de gaten te houden. Achter Max Verstappen, is het namelijk zeker nog spannend. Lando Norris was de afgelopen weken de grote uitdager van de Nederlander, maar Charles Leclerc is langzaam maar zeker naar de Brit toe gekropen. Waar Norris 340 punten heeft, staat de teller bij de Ferrari-coureur op 319. Een verschil van slechts 21 punten, en dus maakt Leclerc absoluut nog kans op de tweede plaats. Oscar Piastri staat op zijn beurt op P4, 51 punten achter Leclerc. Wiskundig gezien, kan hij dus nog derde worden, al wordt dit uiteraard een lastig verhaal.

Komt er nog een stoelendans bij Red Bull en VCARB?

Er worden echter niet alleen gevechten voor dít jaar uitgevochten. Visa Cash App RB is het enige team dat nog een zitje beschikbaar heeft voor het seizoen van 2025. Yuki Tsunoda ligt al vast bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar Liam Lawson heeft een contract tot het eind van dit seizoen. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat Red Bull besluit na dit jaar weer afscheid te nemen van de Nieuw-Zeelander, die de afgelopen vijf races grote indruk heeft gemaakt.

Bovenstaand scenario is echter sterk afhankelijk van een ander groot vraagteken: wat doet Red Bull Racing met Sergio Pérez? Blijft de Mexicaan zitten, of wordt er na dit seizoen afscheid genomen van de 34-jarige routinier. Als Pérez blijft zitten, is de kans groot dat Tsunoda en Lawson volgend jaar allebei voor VCARB rijden. Maar wordt Pérez ontslagen, is de kans ineens groot dat Tsunoda of Lawson in 2025 plaats mogen nemen naast Verstappen. Dat hebben deze coureurs zelf ook ongetwijfeld in hun achterhoofd, en dus staat er voor Tsunoda en Lawson ook nog van alles op het spel. En ook voor die derde, nu nog onbekende coureur, die dan ineens het vrijgekomen zitje bij VCARB mag vullen.

Gerelateerd