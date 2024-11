Valtteri Bottas verwacht naar eigen zeggen niet dat Red Bull Racing een optie voor hem zal zijn, omdat naar zijn idee "bepaalde mensen" binnen het team, niet zo gek op hem zijn.

Het contract van Valtteri Bottas bij Kick Sauber wordt niet verlengd, wat betekent dat de Fin na dit jaar zonder zitje in de Formule 1 komt te zitten. Visa Cash App RB is het enige team dat nog een zitje voor 2025 heeft te vergeven, maar als juniorenteam van Red Bull Racing, is het hoogstonwaarschijnlijk dat de 35-jarige Bottas daar in beeld zou zijn. Het is echter ook nog maar de vraag of Sergio Pérez volgend seizoen nog voor de grootmacht rijdt, en daarom wordt de ervaren Bottas hier en daar heel voorzichtig aan de Oostenrijkse grootmacht gelinkt.

Bottas en Red Bull?

Bottas zelf ziet dit echter niet gebeuren: "Ik heb het gevoel dat bepaalde mensen bij Red Bull mij niet zo mogen", klinkt het na afloop van de Grand Prix van Las Vegas. "Waarom weet ik niet, ik heb niet echt een idee. Ik denk niet dat het een optie is, maar dat is puur mijn gevoel." De tienvoudig racewinnaar lijkt in plaats daarvan hard op weg naar een terugkeer bij Mercedes, maar dan in de rol van reservecoureur.

Terugkeer naar Mercedes in de maak

"We voeren al een tijdje gesprekken met elkaar", vervolgt Bottas. "In het weekend richten we ons op het racen, maar het is is goed om lovende woorden van hem [Toto Wolff] te horen. Ik weet zeker dat we elkaar binnenkort weer zullen spreken. Ik wil alle opties bekijken, maar het heeft veel voordelen om terug te keren bij de Mercedes-familie. Het is een geweldig team en een fantastisch merk. Ik ben dankbaar dat ze mij terug willen hebben in die rol."

