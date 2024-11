De geruchten waren al daar, maar nu heeft Rob White het zelf ook bevestigd: de ervaren motorenspecialist gaat zich voegen bij Andretti, dat een poging gaat wagen om met een eigen team in F1 te komen.

White heeft niet alleen een historie met veel mensen die momenteel bij Andretti werken, maar sowieso een flinke geschiedenis in F1. White werkte eerst voor Cosworth voordat hij voor Renault als Engine Technical Director en zelfs Managing Director van alle activiteiten op het gebied van de motor van 2004 tot en met 2016 verantwoordelijk was. White vertrok in juni eerder dit jaar bij het Franse merk, nadat hij daar operationeel directeur was geweest. Hij was onder meer voor een groot deel verantwoordelijk voor de motoren waarmee Fernando Alonso twee titels pakte en Sebastian Vettel bij Red Bull Racing er vier won.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Nationale media waarschuwen Red Bull na titel Verstappen: "2025 belangrijk jaar"

White maakt zelf nieuws omtrent nieuwe baan bij Andretti openbaar

Op LinkedIn maakt White zelf het nieuws met trots bekend. “Ik ben blij te kunnen delen dat ik net begonnen ben als Chief Operating Officer - Andretti Cadillac bij Andretti Global. Spannend om bij het team te komen. Indrukwekkende eerste indrukken van alles wat er is bereikt door degenen die voor mij zijn begonnen. Ik geniet van de uitdaging van alles wat in het verschiet ligt.”

Volgende stap voor Andretti richting F1

Daar waar de FOM eerder nog besloot de komst van Andretti nog niet goed te keuren vanwege het feit dat Cadillac pas vanaf 2028 motoren zou kunnen leveren in plaats van direct, zijn er geruchten van vorige week dat de komst van een elfde team in F1 nu wel steeds dichter in de buurt aan het komen is. Andretti zou 'groen licht' hebben gekregen en vanaf 2026 al op de grid kunnen staan. White zal onderdeel zijn van het team dat gaat proberen Andretti in F1 naar de top te brengen.

Gerelateerd