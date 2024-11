Max Verstappen is hard op weg om een van de beste en meest succesvolle Nederlandse sporters aller tijden te worden. De nationale media was dan ook lovend nadat Verstappen na de F1 Grand Prix van Las Vegas zijn vierde titel op rij in de koningsklasse kon vieren, maar waarschuwt ook Red Bull Racing meteen voor de toekomst.

Verstappen ging het weekend in Las Vegas in met als doel voor Lando Norris, zijn grootste concurrent dit seizoen, te finishen. Dit deed hij, ondanks dat het podium niet werd gehaald. Verstappen eindigde achter de auto's van Mercedes en Ferrari op P5, maar omdat Norris op P6 eindigde was dit wel genoeg voor zijn vierde titel op rij, iets wat niet veel coureurs voor elkaar hebben gekregen in het verleden. Dit weten de nationale media ook.

De Telegraaf

Te beginnen met De Telegraaf, dat stelt dat er voor Red Bull in 2025 een doorslaggevend seizoen aan zit te komen om Verstappen voor het team te behouden. "Red Bull Racing – het team waarvoor Max Verstappen al sinds mei 2016 racet – moet zijn kopman volgend jaar zien te overtuigen dat ‘Milton Keynes’ voorlopig zijn thuisbasis moet blijven. Maar slaagt de concurrentie erin om de huidige auto nóg beter door te ontwikkelen, en Red Bull niet, dan zal de 27-jarige Nederlander op een gegeven moment toch na gaan denken over de toekomst. Zeker met het oog op 2026, als Red Bull voor het eerst met een eigen motor op de proppen komt. Het lijkt niet realistisch dat die krachtbron direct dé maatstaf is, in vergelijking met bijvoorbeeld Mercedes en Ferrari waar al tig jaar aan motoren wordt gesleuteld. 2025 wordt hoe dan ook een zeer interessant jaar. Dus ook voor de toekomst van Verstappen. Zijn contract bij Red Bull loopt tot en met 2028, maar logischerwijs zijn daarin de nodige prestatieclausules opgenomen. Blijft Red Bull doorrommelen, zoals het dit jaar maandenlang op en naast de baan heeft gedaan, dan kan het wel eens een hete zomer worden. Want in 2024 heeft de coureur Max Verstappen nog heel veel kunnen verdoezelen. Daar zal iedereen het over eens zijn."

Algemeen Dagblad

Dan naar het Algemeen Dagblad, dat zag dat de 'vergeten vleugel' bij Red Bull de Nederlander niet heel veel in de weg zat. "Het gebeurde aan het einde van een race waarin hij nauwelijks hoefde te vechten voor die status. Na een nog enigszins spannende start, waar Verstappen moeite had om Norris achter zich te houden, liep de Grand Prix van Las Vegas vervolgens vlekkeloos voor hem. Hij bouwde snel een buffer naar zijn grootste concurrent op door Alpine-coureur Pierre Gasly voorbij te gaan en doordat hij even later een veel betere pitstop had dan de Ferrari-coureurs, rukte hij zelfs op naar de tweede plek. Een boven verwachting goede positie, gezien het feit dat Red Bull er dit jaar niet voor gekozen heeft een kleinere achtervleugel te bouwen voor circuits zoals het Las Vegas Strip Circuit met lange rechte stukken. Maar onder die omstandigheden weerde de Nederlander zich kranig."

De Volkskrant

Dan door naar De Volkskrant, waar gesproken wordt over een Verstappen die vooral bezig was met zijn auto en positie controleren om zo de titel te veroveren in een auto die niet in staat was op het podium te eindigen. "Verstappen merkte al gauw dat dat te veel zou vragen van zijn auto en dat daarmee zijn vierde wereldtitel in gevaar zou komen. Dus verdedigde hij niet al te fanatiek toen eerst Sainz en daarna Leclerc aandrongen. Ze werden derde en vierde, achter racewinnaar George Russell en zijn ploeggenoot Lewis Hamilton. Zo werd Verstappen ‘slechts’ vijfde, maar omdat Norris zesde werd, was dat genoeg om voor de vierde keer de beste te zijn in de koningsklasse van de autosport."

NOS

Tot slot de NOS, waar ze lovend zijn over het niveau dat Verstappen in Las Vegas en de voorgaande races heeft gehaald. "In Vegas moest Verstappen voorkomen dat zijn naaste belager Lando Norris minimaal drie punten op hem in zou lopen. Dat lukte, want Verstappen eindigde de race als vijfde en Norris als zesde. Met zijn vier kampioenschappen behoort Verstappen tot de grootsten van de autosport. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher (beide zeven keer) en Juan Manuel Fangio (vijf keer) werden vaker wereldkampioen in de Formule 1. Sebastian Vettel en Alain Prost vierden net als Verstappen vier wereldtitels."

