De vierde wereldtitel van Max Verstappen is ook bij het Koningshuis niet onopgemerkt gebleven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima, die in het verleden wel vaker aanwezig waren in de Formule 1-paddock, hebben op social media een statement afgegeven. Ze noemen het succes van Verstappen "een indrukwekkende prestatie!"

Het Koninklijke duo is niet vreemd als het op de Formule 1 aankomt. Zo bezochten ze onder meer de laatste twee edities van de Dutch Grand Prix op Zandvoort en volgen ze de verrichtingen van Verstappen op de voet. Het bleef dan ook niet onopgemerkt toen de Red Bull-coureur in Las Vegas zijn vierde wereldtitel veiligstelde. Het Koninklijk Huis deelde een statement op social media en sprak daarin haar felicitaties uit richting de 27-jarige Nederlander. Het statement werd begeleid door een foto waarop een juichende Verstappen te zien is samen met zijn team.

Koninklijk Huis reageert op vierde titel Verstappen

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima schreven op social media het volgende: "Met veel plezier feliciteren wij Max Verstappen met de vierde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1! Ondanks een moeizame start dit weekend in Las Vegas reed hij een solide race en bleef hij zijn naaste concurrent ruim voor. Samen met zijn team liet hij zien over ervaring en kwaliteit te beschikken. Met nog twee races te gaan heeft hij zijn wereldtitel al geprolongeerd. Nogmaals van harte gefeliciteerd met deze indrukwekkende prestatie!"

