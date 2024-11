Max Verstappen wist tijdens de Grand Prix van Las Vegas definitief afstand te nemen van Lando Norris in de strijd om het coureurskampioenschap. De coureur van Red Bull Racing mocht zodoende zijn vierde wereldtitel in ontvangst nemen. Na afloop van de race plaatste hij een bericht op Instagram en daar reageerde Norris op geheel eigen wijze op.

Een heftige titelstrijd kunnen we het qua puntenverschil misschien niet noemen, maar op de baan kregen Verstappen en Norris het in de tweede seizoenshelft toch wel regelmatig aan de stok. Norris zette alles op alles om het gat met Verstappen te verkleinen, terwijl de Red Bull-coureur op zijn beurt het maximale deed om zijn voorsprong intact te houden. Het leek de relatie tussen de beide coureurs, die buiten de baan te boek staan als vrienden, enigszins te beïnvloeden. Dat daar na afloop van de race in Vegas geen sprake (meer) van was, bleek wel uit de beelden die online verschenen op het X-kanaal van de Formule 1, waarop te zien was hoe Verstappen en Norris elkaar innig omhelsden.

Norris feliciteert Verstappen op geheel eigen wijze na Vegas

Ook toen Verstappen na afloop van de race een post deelde op zijn Instagram-kanaal, reageerde Norris op geheel eigen wijze: met een knipoog. Verstappen deelde een foto waarop hij vier vingers opsteekt en waarbij zijn monteurs een bord omhoog houden met daarop 'M4X'. "Goed nummer om eerlijk te zijn", zo knipoogde Norris in een reactie, verwijzend naar zijn eigen startnummer (4). Vervolgens feliciteerde hij Verstappen in niet te misverstane woorden: "Gefeliciteerd motherf*cker!!"

De krachtterm die Norris gebruikte om zijn felicitatie kracht bij te zetten leverde de nodige reacties op op Instagram. Het regende tientallen comments onder het bericht van Norris. De meerderheid kon zijn reactie wel waarderen. Norris deelde vervolgens ook zelf een foto van hem en Max in hun jongere jaren op Instagram, waarin hij zijn vriend feliciteerde. "Gefeliciteerd met je vierde titel op rij maat, geweldig gereden dit jaar!", zo viel te lezen in het bijschrift.

