James Hinchcliffe begrijpt naar eigen zeggen niet waarom Yuki Tsunoda niet de kans krijgt bij Red Bull Racing, en vraagt zich hardop af of er misschien op de achtergrond dingen spelen, waar het grote publiek niks van weet.

Sergio Pérez heeft een contract tot eind 2025 bij Red Bull Racing, maar toch lijkt zijn toekomst onzeker. De Mexicaan presteert dit seizoen zwaar ondermaats en staat met 152 punten op de vierde plaats in het klassement, waar teammaat Max Verstappen vandaag in Las Vegas met 403 punten zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap heeft beslist. Red Bull Racing heeft opvallend lang steun richting Pérez uitgesproken, maar ook Christian Horner en Helmut Marko lijken inmiddels niet meer zeker van hun zaak.

Verschil Verstappen en Pérez

Will Buxton vraagt zich voor de camera van F1TV af of het grote verschil tussen het Red Bull-duo laat zien hoe goed Max is, of hoe moeilijk de Red Bull te besturen is. "Niemand kan in de auto van Max, zo snel rijden als Max, vertelt. James Hinchcliffe. "Sergio heeft goed gezelschap als het aankomt op coureurs die Max niet konden bijbenen, maar het verschil wordt alleen maar groter. Het wordt ook een mentaal probleem. We hebben het namelijk wel over Max Verstappen. Iedere dag praten we over hoe fenomenaal hij is en hoe sterk hij rijdt. Hij is beter dan wie dan ook in dit rijdersveld, en dit zijn de beste coureurs ter wereld."

Uitblijven kans voor Tsunoda

De voormalig IndyCar-coureur vraagt zich daarnaast af waarom Yuki Tsunoda nooit de kans krijgt bij Red Bull Racing: "Hij krijgt eindelijk een test bij Red Bull na Abu Dhabi", vervolgt hij. "Tsunoda maakt het steeds lastiger om Tsunoda niet serieus te nemen. Of weten zij iets, wat wij niet weten? Gaat dat over zijn rijstijl of de manier waarop hij werkt, of over de dynamiek binnen het team? Je krijgt het idee dat er iets aan de hand is, waar wij niks van weten. Je gaat denken dat er een achterliggende gedachte is. Dit is een complottheorie, maar ze hebben geen redenen om hem geen kans te geven."

