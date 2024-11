Charles Leclerc begon de Grand Prix van Las Vegas nog uitstekend vanaf P4 en zat na de start plotseling op P2 achter George Russell. Uiteindelijk viel de Monegask tóch buiten het podium, terwijl Carlos Sainz wél met de twee Mercedes-heren mee mocht. Na afloop is Leclerc woest en maakt hij een foutje met de boardradio.

Leclerc is nog met man en macht bezig om te proberen Lando Norris in te halen in het wereldkampioenschap voor de tweede plek, al ging dat zondag in Las Vegas allemaal niet bepaald van een leien dakje. De Monegask leek het in zich te hebben om een podiumplek te behalen, maar moest uiteindelijk lijdzaam toezien hoe niet hij, maar teamgenoot Sainz mee mocht naar het ereschavot. Na afloop van de race waren de druiven zuur bij Leclerc. Zowel richting zijn team als richting ploegmaat Sainz.

Microfoon open

Vlak na afloop van de race laat Leclerc zich zoals we hem zelden zien compleet gaan op de boardradio van Ferrari: "Wat jij wil. Ik heb mijn werk gedaan. Aardig doen naait mij de hele fucking tijd. De hele fucking tijd. Het is eigenlijk niet eens om aardig zijn, maar gewoon respectvol. Ik weet dat ik mijn kop moet houden, maar op een bepaald punt is het constant hetzelfde liedje. Oh mijn fucking god", zo laat hij zijn woede de vrije loop. Zijn race engineer probeert hem te kalmeren en te vertellen het rubber op te pikken voor de banden, waarna hij het haasje is: "Fucking pak maar op wat de fuck jij wil", waarna Leclerc zich realiseert dat zijn microfoon nog aan stond: "De radio staat nog aan, het spijt me."

Irritatie om Sainz

Met name de acties van Sainz blijken in het verkeerde keelgat geschoten bij Leclerc als hij even later in de media-pen verschijnt: "Ik ben niet blij met Carlos, maar zal niet teveel in detail treden. Waarom? Omdat we dit soort dingen bespreken voor de race. Ik ben altijd degene die de afspraken respecteert. Vanaf nu ga ik gewoon alleen aan mezelf denken. Het is jammer dat ik niet meer punten in heb kunnen lopen op Norris", besluit de mopperende man uit Monte Carlo.

